В США россиянина подозревают в подготовке кибератаки на сеть Tesla

В США 27-летнему гражданину России Егору Крючкову предъявили обвинения за участие в заговоре для кибератаки. Мужчина пытался подкупить сотрудника фабрики Tesla в Неваде, чтобы тот запустил вредоносное программное обеспечение в компьютерную сеть компании.

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Об этом сообщили на сайте министерства юстиции США.

Подозреваемого Крючкова арестовали в августе, он предлагал сотруднику Tesla 1 млн долларов.

По данным американских властей, россиянин с середины июля несколько раз встречался с русскоязычным сотрудником фабрики, чтобы обсудить свой план. После того, как с ним связались агенты ФБР, Крючков попросил знакомого купить для него авиабилет, пытаясь вылететь из страны через аэропорт Лос-Анджелеса, где и был задержан 22 августа.

В материалах Минюста не уточняется, на какую именно компанию готовилась атака. Однако основатель Tesla Илон Маск ранее заявлял, что мишенью была именно фабрика в Неваде, где производят аккумуляторы для авто.

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Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы.

Напомним, ранее главное разведуправление России в очередной раз обвинили в кибершпионаже. Агентство национальной безопасности США совместно с Федеральным бюро расследований сообщили о новых, доселе неизвестных российских вредоносных программах.

Кроме того, мы писали, что Россия совершила кибератаку, чтобы похитить данные исследований, посвященных разработке вакцины от коронавирусной инфекции, которую создают в Великобритании.

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