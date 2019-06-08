В США "российскую шпионку" Бутину будет представлять бесплатный общественный адвокат
Суд обязал представлявшего ранее россиянку адвоката Роберта Дрисколла передать все необходимые документы по делу
Осужденную в США россиянку Марию Бутину во время слушаний по ее делу в апелляционном суде будет представлять бесплатный общественный защитник.
Суд обязал представлявшего ранее россиянку адвоката Роберта Дрисколла передать все необходимые документы по делу.
Вашингтонский суд 26 апреля приговорил Бутину к полутора годам тюремного заключения. Решение Бутиной подать апелляцию на вынесенный ей судом в США приговор необязательно приведет к сокращению срока тюремного заключения, но станет прецедентом в подобного рода делах.
Напомним, ранее Бутина подписала со следствием соглашение о частичном признании вины, в котором говорится о ее "стремлении установить неофициальные линии связи с американцами, которые имеют власть и влияние на политику США", а Эриксон помог ей с этим, используя свои связи в Национальной стрелковой ассоциацией.
Кроме того, сообщалось, что Минюст США направил запрос в федеральный суд о депортации россиянки после вынесения ей приговора и выхода на свободу.
30-летней Бутиной инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года — в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.
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