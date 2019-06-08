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В США "российскую шпионку" Бутину будет представлять бесплатный общественный адвокат

8 июня, 01:52

Суд обязал представлявшего ранее россиянку адвоката Роберта Дрисколла передать все необходимые документы по делу

Фото: REUTERS
Фото: REUTERS.

Осужденную в США россиянку Марию Бутину во время слушаний по ее делу в апелляционном суде будет представлять бесплатный общественный защитник.

Суд обязал представлявшего ранее россиянку адвоката Роберта Дрисколла передать все необходимые документы по делу.

Вашингтонский суд 26 апреля приговорил Бутину к полутора годам тюремного заключения. Решение Бутиной подать апелляцию на вынесенный ей судом в США приговор необязательно приведет к сокращению срока тюремного заключения, но станет прецедентом в подобного рода делах.

Напомним, ранее Бутина подписала со следствием соглашение о частичном признании вины, в котором говорится о ее "стремлении установить неофициальные линии связи с американцами, которые имеют власть и влияние на политику США", а Эриксон помог ей с этим, используя свои связи в Национальной стрелковой ассоциацией. 

Кроме того, сообщалось, что Минюст США направил запрос в федеральный суд о депортации россиянки после вынесения ей приговора и выхода на свободу.

30-летней Бутиной инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года — в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. 

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Тег США, суд, дело, адвокат, РФ, бутина, шпионка

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Источник:

ТАСС

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