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В США самолет рухнул на дом: есть погибшие

28 июня, 15:56

Погиб пилот и один человек, который был в доме

Фото: Pixabay

В ночь на 28 июня в США одномоторный самолет упал на жилой дом. Крушение произошло в Хоуп-Миллсе в штате Северная Каролина. Об этом сообщает американская газета New York Post.

В результате два человека погибли и один ранен. Уточняется, что на месте происшествия погибли пилот самолета и один из находившихся в доме людей. Еще один человек, который был в здании, с серьезными травмами госпитализирован.

Причина аварии пока не известна.

Напомним, ранее мы писали, что в России произошла очередная авиакатастрофа. В городе Нижнеангарск пассажирский самолет Ан-24 при посадке врезался в дом . Один из пассажиров снял на видео момент жесткой посадки самолета.

Кроме этого, вблизи села Млыны, Лохвицкого района Полтавской области произошла аварийная посадка самолета Ан-2 ("кукурузник"), после чего он полностью сгорел. В самолете находились два пилота, которые самостоятельно эвакуировались до прибытия спасателей.

Также, ранее в Мексике разбился самолет. Самолет Bombardier Challenger 601, упавший в штате Коауила на севере Мексики, предположительно, потерял управление и врезался в землю на очень высокой скорости. Такое мнение экспертов обнародовала газета Milenio.

Жертвами трагедии стали трое членов экипажа и 10 пассажиров . По оценкам специалистов, скорость воздушного судна в момент столкновения с землей могла составлять до 400 км/ч.


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Тег самолет, погибшие, рухнул, крушение самолета

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