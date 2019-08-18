В США самолет рухнул на жилой дом

Информации о судьбе людей, находившихся на борту, а также о пострадавших на земле пока не поступало

Фото: из открытых источников

Небольшой самолет Cessna 303 ("Сессна-303"), на борту которого находились три человека, упал в субботу на жилой дом недалеко от американского города Покипси (штат Нью-Йорк). Об этом сообщил местный филиал телеканала Эй-би-си со ссылкой на Федеральное авиационное управление (ФАУ) США.

Самолет вылетел из небольшого аэропорта в южной части штата. Он должен был приземлиться недалеко от Покипси. Информации о судьбе людей, находившихся на борту, а также о пострадавших на земле пока не поступало.

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ФАУ начало расследование в связи с произошедшим.

Ранее авиакатастрофа произошла в штате Алабама. Инцидент произошел в округе Монтгомери, где легкомоторный самолет рухнул во дворе одного из домов, зацепил хозяйственную постройку и разбился о деревья.

Напомним, в июне в 50 километрах от Нью-Йорка произошла аналогичная авария – пилот маленького планерного самолета не справился с управлением, и воздушное судно просто врезалось в крышу жилого дома. В результате крушения пострадала женщина, которая находилась в доме, и штурман самолета.

А в прошлом месяце самолет едва не приземлился на головы людям, отдыхавшим на Атлантическом побережье в курортном городе Оушен-Сити, штат Мэриленд. 23-летний пилот небольшого воздушного судна Тревор Дейл отделался испугом и самостоятельно вплавь добрался до берега.

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