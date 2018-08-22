В США самолет с рэпером Мэлоуном на борту запросил экстренную посадку из-за поломки шасси

Самолет в настоящее время кружит в небе вблизи воздушной гавани, чтобы выработать топливо, после чего предпримет экстренную посадку

Частный самолет, на борту которого находится американский рэп-исполнитель Пост Мэлоун, запросил экстренную посадку из-за возникших неполадок с шасси. Об этом сообщил интернет-портал Ти-эм-зи (TMZ), – передает ТАСС.

По его данным, двухмоторный бизнес-джет Gulfstream IV ("Галфстрим-4") вылетел из небольшого аэропорта в американском штате Нью-Джерси и направлялся в Великобританию. Во время взлета у воздушного судна, на борту которого находятся 16 человек, включая рэпера, лопнули две покрышки на одной из стоек шасси.

Пилот в связи с этим запросил экстренную посадку в региональном аэропорту в Уэстфилде (штат Массачусетс). Впоследствии, как сообщает Ти-эм-зи, диспетчеры направили воздушное судно в международный аэропорт Стюарт в штате Нью-Йорк.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, самолет в настоящее время кружит в небе вблизи воздушной гавани, чтобы выработать топливо, после чего предпримет экстренную посадку.

23-летний Пост Мэлоун (настоящее имя – Остин Пост) в понедельник принимал участие в церемонии вручения премии MTV Video Music Awards ("Эм-ти-ви видео мьюзик эвордс") в Нью-Йорке, получив одну из наград. В выходные у него запланировано выступление в Великобритании.

Напомним, в мексиканском штате Дуранго разбился самолет авиакомпании Aeromexico, на борту которого находился 101 человек.

Как сообщалось, недалеко от аэропорта Вондербум в Претории 10 июня произошла авиакатастрофа. Один из пассажиров записал видео крушения. Ему удалось снять загоревшийся двигатель самолета.

Тем временем, в украинских аэропортах самолеты стали чаще сталкиваться с зайцами.