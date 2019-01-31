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В США самолет совершил аварийную посадку после удара молнии

Вчера, 23:03

На борту которого находились 153 пассажира и члены экипажа

В США самолет совершил аварийную посадку после удара молнии США На борту которого находились 153 пассажира и члены экипажа

Самолет американской авиакомпании JetBlue ("Джет-блю") совершил в четверг вынужденную посадку в международном аэропорту Лос-Анджелеса после того, как в него, вероятно, ударила молния. Об этом сообщила в четверг телекомпания KTLA (Кей-ти-эл-эй) со ссылкой на представителей авиакомпании.

Самолет, на борту которого находились 153 пассажира и члены экипажа, выполнял рейс в Нью-Йорк. Сразу после взлета, по данным телекомпании, пилот сообщил наземным службам о том, что в самолет, возможно, ударила молния. Данных о том, пострадал ли кто-либо из пассажиров или членов экипажа, не приводится.

По данным журнала "Тайм" (Time), последний случай, когда удар молнии стал причиной гибели воздушного судна, произошел в США в 1967 году. По информации Национальной сети наблюдения за молниями (National Lightning Detection Network), на которые сослался журнал "Форбс" (Forbes), в 2018 году на территории США было зафиксировано более 17,8 млн мощных грозовых разрядов.

Накануне в Польше молния попала в самолет. Самолет вернулся в аэропорт через 10 минут после старта. Посадка была осуществлена в штатном режиме.

Ранее в аэропорту Москвы молния поразила сразу два самолета во время взлета. Одному судну пришлось прервать полет и вернутся в Мюнхен для диагностики.

Напомним, в США пассажирский самолет совершил аварийную посадку на автостраду. А перед этим из-за проблем с двигателем лайнер Aerobus А-330 авиакомпании Delta совершил вынужденную посадку в маленьком городке Канады.

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Тег самолет, молния, аварийная посадка

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Источник:

ТАСС

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