В США самолет совершил аварийную посадку после удара молнии
На борту которого находились 153 пассажира и члены экипажа
Самолет американской авиакомпании JetBlue ("Джет-блю") совершил в четверг вынужденную посадку в международном аэропорту Лос-Анджелеса после того, как в него, вероятно, ударила молния. Об этом сообщила в четверг телекомпания KTLA (Кей-ти-эл-эй) со ссылкой на представителей авиакомпании.
Самолет, на борту которого находились 153 пассажира и члены экипажа, выполнял рейс в Нью-Йорк. Сразу после взлета, по данным телекомпании, пилот сообщил наземным службам о том, что в самолет, возможно, ударила молния. Данных о том, пострадал ли кто-либо из пассажиров или членов экипажа, не приводится.
По данным журнала "Тайм" (Time), последний случай, когда удар молнии стал причиной гибели воздушного судна, произошел в США в 1967 году. По информации Национальной сети наблюдения за молниями (National Lightning Detection Network), на которые сослался журнал "Форбс" (Forbes), в 2018 году на территории США было зафиксировано более 17,8 млн мощных грозовых разрядов.
Накануне в Польше молния попала в самолет. Самолет вернулся в аэропорт через 10 минут после старта. Посадка была осуществлена в штатном режиме.
Ранее в аэропорту Москвы молния поразила сразу два самолета во время взлета. Одному судну пришлось прервать полет и вернутся в Мюнхен для диагностики.
Напомним, в США пассажирский самолет совершил аварийную посадку на автостраду. А перед этим из-за проблем с двигателем лайнер Aerobus А-330 авиакомпании Delta совершил вынужденную посадку в маленьком городке Канады.
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