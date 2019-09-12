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В США самолет упал на стоянку грузовиков: есть погибшие – фото и видео последствий

12 сентября, 09:18

Самолет направлялся в Толедо Экспресс из небольшого аэропорта возле Мемфиса, на борту были автозапчасти

В США в штате Огайо около аэропорта Толедо Экспресс разбился грузовой самолет, погибли два человека. Об этом сообщает WTOL.

Одному погибшему члену экипажа было 69 лет, второму – 72. Оба они из Техаса.

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Самолет направлялся в Толедо Экспресс из небольшого аэропорта возле Мемфиса. В администрации аэропорта рассказали, что самолет перевозил автозапчасти.

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Сообщается, что самолет упал на стоянку для грузовиков неподалеку от аэропорта и протаранил несколько пустых автомобилей, в результате чего произошел пожар.

Для ликвидации пожара были привлечены пожарные подразделения из нескольких округов штата.

Ранее сообщалось, что десять человек погибли при крушении небольшого двухмоторного самолета в Далласе в американском штате Техас. 

Самолет Beechcraft BE-350 King Air ("Бичкрафт би-и-350 Кинг Эйр") во время взлета врезался в ангар на территории муниципального аэропорта Эддисон и загорелся.

Для расследования инцидента прибыли представители Федерального авиационного управления (ФАУ) США. Национальный совет по безопасности на транспорте также принял решение направить своих специалистов для проведения расследования.

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