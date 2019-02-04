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В США самолет упал на жилой дом: есть погибшие и пострадавшие

Сегодня, 07:31

После крушения воздушного судна вспыхнул пожар

В США самолет упал на жилой дом: есть погибшие и пострадавшие США После крушения воздушного судна вспыхнул пожар

В американском штате Калифорния потерпел крушение небольшой самолет. Воздушное судно рухнуло на жилой дом, два человека погибли, сообщает служба пожарной охраны округа Ориндж.

Инцидент произошел на территории жилого района в пригороде американского города Йорба-Линда. После крушения самолета на месте происшествия начался пожар. Помимо двух погибших, пострадали еще два человека, их госпитализировали.

Как сообщают местные СМИ, крушение потерпел двухмоторный самолет Cessna 414.

Ранее два человека погибли и еще двое пострадали в результате крушения вертолета в американском штате Нью-Йорк. Как утверждают в Федеральной авиационной администрации США, авиакатастрофа произошла, когда вертолет Aerospatiale AS355F2 зацепился за электропровода и загорелся. Позже обгоревшее летающее средство упало с 25-метровой высоты.

Напомним, что в американском штате Флорида вертолет упал на стоянку трейлеров, в результате чего погибли два человека.

Также сообщалось об авиакатастрофе в штате Юта, где вертолет разбился, зацепившись винтом за лося, которого преследовали сотрудники управления ресурсов дикой природы.

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Тег США, крушение, самолет, погибшие, Калифорния, жилой дом

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Источник:

ТАСС

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