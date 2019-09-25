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В США самолет застрял в верхушках деревьев: появилось видео

25 сентября, 15:23

Деревья смягчили удар, пилоту удалось выжить

В американском штате Нью-Джерси небольшой самолет не дотянул до аэродрома и аварийно приземлился в лесополосе. Деревья смягчили удар, поэтому пилоту удалось выжить.

Летчик сам позвонил в полицию и сообщил, что заблокирован в кабине. Ждать освобождения мужчине пришлось несколько часов. При этом он находился на высоте 20 метров. Предварительно причиной аварии стал отказ двигателя.

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Напомним, недавно в США самолет Boeing 777 китайской авиакомпании Air China сразу после вылета вернулся в международный аэропорт имени Даллеса в окрестностях Вашингтона и совершил аварийную посадку.

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А в мае на военной базе ВМС США в штате Флорида произошла авария с самолетом – во время посадки прибывший с военной базы Гуантанамо Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в реке. На борту авиалайнера находились 136 человек: американские военные, члены их семей и лица, которые выполняли различные работы для Пентагона.

Кроме того, мы писали, что в штате Техас произошло крушении небольшого двухмоторного самолета, в результате которого погибли десять человек.

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