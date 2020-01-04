В США сайт Призывной службы "не выдержал" слухов о Третьей мировой войне

/ Фото: AFP

В США остановилась работа сайта Призывной службы, который не справился с наплывом посетителей после массового распространения слухов о Третьей мировой войне после ликвидации американцами иранского генерала Сулеймани.

Как сообщает CNN, сайт "обвалился" через несколько часов после появления данных о том, что командующий иранским спецназом был убит в результате американского авиаудара по приказу президента Дональда Трампа.

Хэштег #WorldWarIII (Третья мировая война) был одним из самых популярных трендов в Twitter на протяжении 3 января.

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Кроме того, авиаудар привел к угрозам возмездия со стороны правительства Ирана и эскалации напряженности между США и Ираном. В социальных сетях это вызвало опасения по поводу войны между двумя странами и возможности объявления военного призыва в США.

"Из-за распространения дезинформации наш сайт в настоящее время переживает высокие объемы трафика. Если вы пытаетесь зарегистрироваться или подтвердить регистрацию, пожалуйста, попробуйте сделать это позже сегодня, поскольку мы работаем над решением этой проблемы. Мы ценим ваше терпение", – говорится в сообщении Призывной службы.

Согласно законодательству США, в случае мобилизации отдельные категории граждан будут обязаны вступить в армию несмотря на то, что в стране с 1973 года служба проходит исключительно на контрактной основе.

Напомним, что 63-летний генерал-лейтенант Аль-Кудс Касем Сулеймани был убит на рассвете 3 января под Багдадом, куда он прибыл для встречи с командирами иракской милиции, – беспилотник подорвал два автомобиля, в которых, кроме Сулеймани, находился также заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Место иранского военачальника уже занял его заместитель бригадный генерал Исмаил Каани.

Духовный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи осудил убийство командира иранского спецназа и пообещал отомстить тем, кто за этим стоит. Хаменеи также объявил трехдневный общенациональный траур. А президент Хасан Рухани обещал отреагировать на случившееся "более ожесточенным противостоянием" Америке.

Пентагон уже взял ответственность за ликвидацию, отметив, что операция проводилась по указанию президента США Дональда Трампа. Непосредственной причиной удара считается попытка штурма американского посольства в Багдаде, предпринятая 31 декабря, ответственность за которую США возложили на Тегеран.

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