В США счастливчик сорвал джекпот в полмиллиарда долларов

Сегодня, 04:16

Мужчина стал обладателем самого крупного джекпота за свю историю своего штата


Житель Калифорнии, имя которого пока не установлено, сумел выиграть в американскую лотерею Mega Millions 522 миллиона долларов. Об этом сообщается на официальном сайте лотереи.

Счастливый билет приобрели в магазине спиртных напитков Ernie’s Liquors в городе Сан-Хосе. Джекпот, который достался его обладателю, стал пятым по величине в истории лотереи и первым в истории штата.

Абсолютно все номера в билете совпали с выигрышными числами лотереи. Ещё восемь счастливчиков угадали по пять цифр и получат призы от одного до трёх миллионов долларов.

Напомним, что ранее интересный случай произошел в Северной Каролине: мать троих детей сначала купила билет с выигрышем в 10 тысяч долларов, а после обеда со второй попытки сорвала куш в один миллион

Кроме этого, мы сообщали, что жительница Окои купила лотерейный билет, который принес ей 10 тыс. долл., во время эвакуации из-за урагана "Ирма". 

Также в американском штате Южная Каролина из-за сбоя программы все покупатели лотерейных билетов выиграли по 500 долларов. Около двух часов компьютер выдавал участникам только выигрышные билеты
США, лотерея, миллиард, выигрыш
Источник:

"Сегодня"

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