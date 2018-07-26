В США счастливчик сорвал джекпот в полмиллиарда долларов
Мужчина стал обладателем самого крупного джекпота за свю историю своего штата
Счастливый билет приобрели в магазине спиртных напитков Ernie’s Liquors в городе Сан-Хосе. Джекпот, который достался его обладателю, стал пятым по величине в истории лотереи и первым в истории штата.
Абсолютно все номера в билете совпали с выигрышными числами лотереи. Ещё восемь счастливчиков угадали по пять цифр и получат призы от одного до трёх миллионов долларов.
Напомним, что ранее интересный случай произошел в Северной Каролине: мать троих детей сначала купила билет с выигрышем в 10 тысяч долларов, а после обеда со второй попытки сорвала куш в один миллион.
Кроме этого, мы сообщали, что жительница Окои купила лотерейный билет, который принес ей 10 тыс. долл., во время эвакуации из-за урагана "Ирма".
Также в американском штате Южная Каролина из-за сбоя программы все покупатели лотерейных билетов выиграли по 500 долларов. Около двух часов компьютер выдавал участникам только выигрышные билеты