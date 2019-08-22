В США считают, что "Большая семерка" не будет голосовать за возвращение формата G8

G7 принимает решения консенсусом, так что вопрос о голосовании не стоит

Фото: g7italy.it

Участники саммита G7 во Франции не будут голосовать по вопросу о восстановлении формата G8 с участием России.

Решения "Большой семеркой" принимаются консенсусом, однако эта тема, как ожидают в Вашингтоне, будет обсуждаться на саммите в Биаррице – об этом сообщил представитель американской администрации высокого ранга во время телефонного брифинга для журналистов.

Реклама

"Как я это понимаю, G7 принимает решения консенсусом, так что вопрос о голосовании не стоит. Мы ожидаем, что вопрос об участии или неучастии России будет обсуждаться лидерами стран", — сказал он.

Напомним, накануне американский президент Дональд Трамп назвал формат G8 "гораздо более целесообразным", чем G7, потому что, по его словам, многие вещи, которые обсуждают его участники, "касаются России". По данным СМИ, Трамп намерен обсудить идею возвращения к формату G8 на предстоящем саммите.

Против этого выступили лидеры Германии, Франции и Великобритании. Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон напомнили, что сначала Москва должна выполнить несколько условий: прекратить аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

Потенциальное возвращение России в "Большую восьмерку" является одной из самых важных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме "Возвращение" России в G7

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама