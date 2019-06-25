В США считают, что Трамп готов к любому исходу переговоров с лидером Китая

Речь идет в действительности о возможности президента сохранять взаимодействие с китайским коллегой

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst.

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на полях саммита Группы двадцати в Осаке продолжить взаимодействие с председателем КНР Си Цзиньпином по вопросам двусторонней торговли и будет готов к любому исходу таких переговоров. Об этом заявил в понедельник представитель администрации США высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном скорой поездке американского лидера на саммит "двадцатки".

"Что касается торговых переговоров, то вы слышали, как президент неоднократно говорил, что он совершенно комфортно себя чувствует на наших нынешних позициях, совершенно комфортно будет себя чувствовать при любом исходе данных переговоров. Речь идет в действительности о возможности президента сохранять взаимодействие с китайским коллегой, и он это делал ранее", — сказал представитель исполнительной ветви власти США.

"Даже несмотря на то, что торговые противоречия (между Вашингтоном и Пекином — ред) сохраняются, у него (Трампа —ред) есть возможность оценить, где находится китайская сторона с момента завершения последнего раунда переговоров, — отметил ведущий брифинга. — Однако, опять-таки, президент будет себя совершенно комфортно чувствовать при любом исходе".

Назвать точную дату встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Осаке представитель правительства США затруднился. "Не могу дать точную дату. Скорее всего, это будет второй день саммита. Иными словами, американский и китайский лидеры сядут за стол переговоров в заключительный день G20", — уточнил ведущий брифинга.

Он и другие представители американской администрации, принимавшие участие в брифинге, категорически отказались более детально обсуждать тему запланированных переговоров Си Цзиньпина и Дональда Трампа, пояснять, на какие конкретно результаты встречи китайского и американского лидеров надеется Вашингтон. "Позиция США на данном этапе хорошо известна. Она известна общественности. Она, разумеется, известна китайской стороне", — добавил один из ведущих брифинга.

Саммит Группы двадцати пройдет в Осаке 28–29 июня.

Ранее Трамп заявил, что США и Китай намерены продолжить торговые переговоры, несмотря на введение американской стороной пошлин на китайские товары. Он поручил ввести дополнительные пошлины на продукцию из КНРеще на 300 млрд долларов.

Напомним, в декабре-2018 года президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились принять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения. Трамп согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на 200 млрд долларов, как планировал ранее. Срок, отведенный на заключение торговой сделки, истек 1 марта, однако Трамп выражал готовность не повышать пошлины, пока переговоры идут успешно и в верном для Вашингтона направлении.

Однако 5 мая Трамп заявил, что с 10 мая тарифы будут повышены, поскольку торгово-экономические переговоры с Китаем "продвигаются очень медленно". 7 мая представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер заявил, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам, и подтвердил возможность введения 10 мая увеличенных пошлин.

Ранее СМИ выяснили, почему Китай сорвал торговую сделку с Трампом. Источники указывают: власти Китая считали, что США могут "пойти на компромисс".

Также эксперты неоднократно отмечали, что обострение торговой войны может привести к поиску Китаем новых рынков для сбыта своих товаров. Одним из таких рынков вполне может стать Украина, в которую уже и без того заполонили товары из Поднебесной:

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