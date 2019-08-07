Видеоигры с жестоким сюжетом или сценами насилия не являются ключевым фактором в решении того или иного виртуального игрока открыть стрельбу в реальной жизни

/ Фото: AFP

В США считают, что увлечение жестокими видеоиграми не влияет напрямую на рост насилия https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%A8%D0%90 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%A8%D0%90 2019-08-07T03:02:34+03:00 США Видеоигры с жестоким сюжетом или сценами насилия не являются ключевым фактором в решении того или иного виртуального игрока открыть стрельбу в реальной жизни

Увлечение жестокими компьютерными и видеоиграми незначительно влияет на радикализацию общества и рост числа случаев проявления жестокости. С таким мнением газета The New York Times, ссылаясь на данные исследований экспертов.

Так, издание приводит мнение исследователей из американской некоммерческой организации Ассоциация психологических наук. Они отмечают, что "в большинстве случаев видеоигры, пропагандирующие насилие, действительно увеличивают риск агрессивного поведения". Однако, по их мнению, "эффекты таких проявлений практически всегда незначительны".

Издание отмечает, что термин "агрессия", о котором пишут авторы исследования, редко можно приравнять к желанию взять в руки огнестрельное оружие, не говоря уже о намерении совершить массовое убийство. Поэтому, по мнению The New York Times, видеоигры с жестоким сюжетом или сценами насилия не являются ключевым фактором в решении того или иного виртуального игрока открыть стрельбу в реальной жизни. "Большое число мужчин в США играли или играют в видеоигры, но лишь единицы совершают массовые убийства, — отмечает издание. — В странах Азии видеоигры еще более распространены, однако массовые убийства случаются там намного реже".

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Президент США Дональд Трамп в понедельник выступил с заявлением, в котором обратил внимание на то, что Соединенные Штаты должны положить конец фактически сложившейся в обществе практике восхваления насилия. "Это касается, в том числе кровавых видеоигр, которые теперь стали обыденностью. Сегодня трудным подросткам ничего не стоит окружить себя культурой, которая восхваляет насилие, — указал хозяин Белого дома. — Мы должны положить этому конец или существенно сократить масштабы этого".

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Напомним, стрельба произошла в американском городе Эль-Пасо, штат Техас. В результате погибли 19 человек, еще 40 получили ранения. В связи с произошедшим задержан один подозреваемый — 21-летний Патрик Крузиус. Под стражу взят еще один человек, но пока неизвестно, причастен ли он к стрельбе.

А в одном из парков города Чикаго в американском штате Иллинойс неизвестный из машины открыл стрельбу по людям. Инцидент произошел в ночь на воскресенье в центре города. Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое. На данный момент правоохранители разыскивают стрелка. Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.

Кроме того, в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон, погибли по меньшей мере девять человек, еще 16 получили ранения. Стрельба произошла возле бара Нед Пепперс на Ист-Пятой улице. Также известно, что преступник открыл огонь после того, как его не пустили в заведение. Он использовал длинное ружье с несколькими выстрелами. Преступника застрелили сотрудники сил безопасности.

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