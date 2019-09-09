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В США сделали заявление по дальнейшим переговорам с Ким Чен Ыном

9 сентября, 10:48

В Вашингтоне надеются, что переговоры на рабочем уровне будут возобновлены

/ Фото: AFP

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент Дональд Трамп будет "очень разочарован", если северокорейский лидер Ким Чен Ын не вернется к диалогу.

"Я думаю, что президент Трамп будет очень разочарован, если председатель Ким (Ким Чен Ын – Ред.) не вернется за стол переговоров или проведет ракетные испытания, которые несовместимы с соглашениями, которые они приняли, когда встречались три раза", - сказал Помпео в интервью телекомпании ABC.

Он также выразил надежду, что переговоры на рабочем уровне между Вашингтоном и Пхеньяном будут возобновлены "в ближайшие дни или, возможно, недели".

Говоря о проводимых КНДР испытаниях ракет малой дальности, госсекретарь США отметил, что Ким Чен Ын пока не нарушил данное Трампу "обязательство".

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"Мы разочарованы тем, что он (лидер КНДР – Ред.) продолжает проводить эти испытания ракет малой дальности. Мы хотим, чтобы он прекратил это", – подчеркнул Помпео.

Он также напомнил, что цель США – "полная, окончательная и подтвержденная денуклеаризация" КНДР.

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"Это цель. Это то, над чем мы продолжаем работать", - заявил госсекретарь США.

Ранее в МИД КНДР заявили, что недавнее резкое заявление госсекретаря США Майкла Помпео в адрес народной республики значительно осложняет процесс возобновления диалога между Пхеньяном и Вашингтоном. 

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США прошел в Ханое 27–28 февраля. В ходе него президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

30 июня между Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья по счету личная встреча, которая прошла в демилитаризованной зоне между КНДР и Республикой Корея. Президент США по итогам этой встречи уточнил, что стороны рассчитывают вскоре возобновить переговоры на рабочем уровне.

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США КНДР Трамп Ким Чен Ын

Источник: Интерфакс-Украина

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