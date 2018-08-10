В США сделали заявление по Сенцову

Россия может и должна освободить этого невиновного человека немедленно, говорится в заявлении

В США обеспокоены ухудшением состояния здоровья незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в Twitter.

"Мы обеспокоены сообщениями о состоянии здоровья украинского режиссера Олега Сенцова, которое ухудшается. Россия может и должна освободить этого невиновного человека немедленно", – отметили американские дипломаты.

Ранее Евросоюз призвал Россию обеспечить незаконно осужденному украинскому режиссеру Олегу Сенцову "лечение и системную медицинскую помощь".

Напомним, в среду, 8 августа, двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что состояние незаконно осужденного в России украинского режиссера катастрофически ухудшилось.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что у Сенцова сейчас третий затяжной кризис. Дважды его хотели отправить в больницу, где собирались подключить к медицинской аппаратуре и начать принудительное кормление. По ее словам, Сенцов заявил, что прекращать голодовку не собирается.

Министерство иностранных дел Украины в связи с появившейся информацией об ухудшении состояния незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова призывает партнеров усилить давление на Москву.