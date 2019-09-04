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В США секс-маньяка приняли в полицейскую академию

4 сентября, 17:14

Правду о серийном насильнике узнали лишь после его отчисления из учебного заведения

В американском штате Джорджия, в котором на этой неделе эвакуировали людей из-за приближающегося урагана, 24-летний сексуальный маньяк вступил в полицейскую академию.

Через несколько месяцев Томаса Боуэна Третьего выгнали с учебы из-за прогулов и лжи, после чего заметили, что он был подозреваемым в деле о сексуальном нападении в городе Джонсборо.

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По татуировке и описаниям пострадавших следователи обнаружили, что мужчина причастен к восьми нападениям.

А ДНК-анализов помогли доказать то, что в 2015 году он изнасиловал семерых женщин и домогался еще одной. Сейчас секс-маньяк находится за решеткой.

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Напомним, ранее в штате Аризона задержала сотрудника одной из больниц, который изнасиловал находившуюся в коме пациентку, в результате чего женщина родила ребенка, не приходя в сознание. Узнать преступника помог ДНК-анализ.

Но с обвинениями в изнасилованиях в США сталкиваются не только обычных граждан, а даже и сам президент Дональд Трамп, которому пришлось оправдываться после соответствующего заявления американской журналистки Джин Кэрролл.

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Источник: Сегодня

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