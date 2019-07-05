В США сгорел склад с пиротехникой: яркое зрелище сняли на видео

В Южной Каролине сгорел склад с пиротехникой, представив очевидцам бесплатное шоу





Неожиданное шоу с фейерверками, густым черным дымом и взрывами пришлось укрощать пожарным: одни ракеты взлетали в воздух, другие взрывались прямо на земле.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Однако на время, пока огонь не потушили, полиция перекрыла прилегающие автодороги. Почему склад сдетонировал, сейчас разбираются следователи.

Напомним, ранее на этой неделе произошел пожар на складе компании Jim Beam Bourbon в округе Вудфорд в штате Кентукки. Огонь уничтожил около 45 тысяч бочек (около 7 млн литров) виски, из-за чего убыток компании может составлять до 300 млн долларов.

Мы также писали, что в прошлом месяце в американской Филадельфии произошла серия взрывов на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе восточного побережья США – Philadelphia Energy Solutions Refinery. В результате произошедшего никто не пострадал и эвакуацию близлежащих жилых районов не объявляли. Однако из-за пожара около завода ограничено движение транспорта.

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