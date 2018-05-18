В США школьный автобус перевернулся на крышу: есть жертвы

В американском штате Нью-Джерси школьный автобус, который вез детей на экскурсию, и самосвал столкнулись на загородном шоссе, в результате автобус перевернулся на крышу и получил значительные повреждения.

Сейчас точное количество пострадавших неизвестно.

По меньшей мере десять детей доставили St. Clare's Dover Hospital и St. Clare's Denville Hospital.

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По данным издания Northjersey, в результате столкновения погибли два человека.

На опубликованных кадрах видно, что передний край школьного автобуса оторван.

ДТП взяла под свой контроль Национальная комиссия по безопасности дорожного движения в США.

Как сообщалось, 14 декабря 2017 года произошло столкновение школьного автобуса и поезда в городе Мияс в департаменте Восточные Пиренеи на юге Франции. В результате инцидента четверо погибших (все – дети), 24 получили ранения разной ступени тяжести. Возраст детей – от 13 до 17 лет.

Кроме того, по меньшей мере два человека погибли, еще 15 получили травмы в результате столкновения автобуса с грузовым поездом в мексиканском штате Халиско. На борту автобуса находились члены детских команд по футболу, которые ехали на турнир в сопровождении взрослых.



