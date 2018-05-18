В США школьный автобус перевернулся на крышу: есть жертвы

Сегодня, 01:02

В США перевернулся школьный автобус, есть жертвы

фото: @northjersey
фото: @northjersey

В американском штате Нью-Джерси школьный автобус, который вез детей на экскурсию, и самосвал столкнулись на загородном шоссе, в результате автобус перевернулся на крышу и получил значительные повреждения.

Сейчас точное количество пострадавших неизвестно.

По меньшей мере десять детей доставили St. Clare's Dover Hospital и St. Clare's Denville Hospital.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По данным издания Northjersey, в результате столкновения погибли два человека.

На опубликованных кадрах видно, что передний край школьного автобуса оторван.

ДТП взяла под свой контроль Национальная комиссия по безопасности дорожного движения в США.

Как сообщалось, 14 декабря 2017 года произошло столкновение школьного автобуса и поезда в городе Мияс в департаменте Восточные Пиренеи на юге Франции. В результате инцидента четверо погибших (все – дети), 24 получили ранения разной ступени тяжести. Возраст детей – от 13 до 17 лет.

Кроме того, по меньшей мере два человека погибли, еще 15 получили травмы  в результате столкновения автобуса с грузовым поездом в мексиканском штате Халиско. На борту автобуса находились члены детских команд по футболу, которые ехали на турнир в сопровождении взрослых.
ДТП, видео, дети, жертвы, столкновение, перевернулся, школьный автобус
Источник:

CNN

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Фото: пресс-служба полиции Одесской области

В Одесской области слетел в кювет школьный автобус

8 Мая, 19:41

Причиной аварии стали отказавшие тормоза

Другие страны

Фото: ndtv.com

В Индии школьный автобус упал в пропасть: погибли 26 детей и трое взрослых

9 Апреля, 18:49

Все погибшие дети были возрастом младше 10 лет
Загрузка...

Другие регионы

Фото: пресс-служба полиции Житомирской области (иллюстрация)

Автобус со школьниками столкнулся с тепловозом в Кировоградской области

28 Марта, 03:03

Происшествие произошло на регулируемом переезде

Другие страны

Фото:tooxclusive.unity.ng

В Нигерии школьный автобус попал в ДТП: погибли десятки детей

14 Февраля, 04:09

По предварительной информации, водитель школьного автобуса не справился с управлением

США

Фото: скрин с видео

Видеошок: эпичная поездка школьного автобуса по безумно скользкой дороге

30 Января, 06:25

Дети перед школой испытали ощущений не меньше, чем на аттракционах

Евросоюз

В ДТП попали дети. Фото: inform-ua.info

Во Франции в ДТП попал школьный автобус: десятки пострадавших

25 Января, 23:21

Автобус с 45 учениками средней школы и пятью взрослыми, включительно с водителем, столкнулся с автомобилем
Загрузка...