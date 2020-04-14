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В США сильный торнадо унес жизни 26 человек

14 апреля, 01:25

Елена Кузьмич

В штате Луизиана повреждено до 300 домов

Число жертв торнадо и сильного ветра на юге США достигло 26 человек. Об этом сообщил АВС.

Наибольший ущерб нанесен Миссисипи, из-за непогоды в этом штате погибли 11 человек. В штате Южная Каролина жертвами непогоды стали восемь человек, еще шестеро погибли в Джорджии, один — в Арканзасе. В штате Луизиана повреждено до 300 домов, сведений о жертвах пока не поступало.

Торнадо и сильный ветер обрушились в воскресенье на Луизиану, Арканзас, Теннесси, Алабаму, Южную Каролину и Северную Каролину. Около 800 тысяч человек осталось без энергоснабжения. Губернаторы штатов Миссисипи, Луизиана и Алабама объявили режим чрезвычайной ситуации.

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А в начале марта 2020 года на штат Теннесси на юго-востоке США, где обрушился торнадо, который принес с собой масштабные разрушения и лишил жизни местных жителей. Стихия забрала жизни 25 человек.

Напомним, ранее в этом году торнадо обрушился на южные штаты США – Луизиану, Техас, Алабаму и Северную Каролину. Жертвами непогоды стали по меньшей мере 11 человек.

Видео: Reuters

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США жертвы торнадо

Источник: ТАСС

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