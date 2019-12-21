В США служебный пес "попался" на краже: появилось забавное видео

В США полицейский пес попался на краже: ретривер по кличке Бен, работающий в Массачусетсе, не смог удержаться и нарушил служебные обязанности – он пробрался в помещение с игрушками и похитил понравившуюся ему куклу в корзинке.

Стоит отметить, что игрушки были собраны работниками полиции, чтобы передать их детям. Одна из них и была избрана служебным псом в качестве объекта "преступления" – он ухватил корзинку и бросился бежать.

Несмотря на все увещевания стражей порядка собака, спрятавшись под столом, никак не хотела отдавать "украденное", и в конце концов копам пришлось отступить – они позволили Бену оставить игрушку себе.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, как житель Черкасс накануне зимних холодов решил подарить свой "Запорожец" бездомной собаке. Самой машине – 25 лет, но она до сих пор на ходу, однако стоит на одном месте, поскольку превратилась в "будку" для пса, который научился носом открывать дверцы.

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По словам самого владельца авто, когда побитая и замерзшая собака забрела в его двор, он решил помочь, но забрать его в дом не мог – там уже есть другие питомцы.

Напомним, ранее ученые рассказали, каких болезней поможет избежать наличие собаки в доме. Ранее в Запорожской области в ДТП погиб полицейский капитан-кинолог, а его служебная собака, которая в момент аварии находилась в машине, убежала.

Через несколько дней стало известно, что овчарка вернулась на место ДТП, где погиб хозяин.

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