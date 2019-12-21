Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,33
25,88

В США служебный пес "попался" на краже: появилось забавное видео

21 декабря, 03:13

Собака нарушила служебные инструкции из-за игрушки

В США полицейский пес попался на краже: ретривер по кличке Бен, работающий в Массачусетсе, не смог удержаться и нарушил служебные обязанности – он пробрался в помещение с игрушками и похитил понравившуюся ему куклу в корзинке.

Стоит отметить, что игрушки были собраны работниками полиции, чтобы передать их детям. Одна из них и была избрана служебным псом в качестве объекта "преступления" – он ухватил корзинку и бросился бежать.

Несмотря на все увещевания стражей порядка собака, спрятавшись под столом, никак не хотела отдавать "украденное", и в конце концов копам пришлось отступить – они позволили Бену оставить игрушку себе.

Реклама

Напомним, ранее мы сообщали о том, как житель Черкасс накануне зимних холодов решил подарить свой "Запорожец" бездомной собаке. Самой машине – 25 лет, но она до сих пор на ходу, однако стоит на одном месте, поскольку превратилась в "будку" для пса, который научился носом открывать дверцы.

В тренде
Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа

По словам самого владельца авто, когда побитая и замерзшая собака забрела в его двор, он решил помочь, но забрать его в дом не мог – там уже есть другие питомцы.

Напомним, ранее ученые рассказали, каких болезней поможет избежать наличие собаки в доме. Ранее в Запорожской области в ДТП погиб полицейский капитан-кинолог, а его служебная собака, которая в момент аварии находилась в машине, убежала.

Через несколько дней стало известно, что овчарка вернулась на место ДТП, где погиб хозяин.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

США кража курьез полиция служебная собака

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Похудевшая на 100 кг женщина раскрыла секрет сброса веса: фото
Похудевшая на 100 кг женщина раскрыла секрет сброса веса: фотоFun
Пусть Россия зароет побольше денег: эксперт объяснил, почему США тянули с санкциями
Пусть Россия зароет побольше денег: эксперт объяснил, почему США тянули с санкциямиПолитика
Самолет с пассажирами упал на загруженную машинами трассу: видео
Самолет с пассажирами упал на загруженную машинами трассу: видеоFun
У бухгалтера Facebook украли жесткий диск с данными 29 тысяч сотрудников
У бухгалтера Facebook украли жесткий диск с данными 29 тысяч сотрудниковСША
Джулиани обнародовал отчет о поездке в Украину
Джулиани обнародовал отчет о поездке в УкраинуСША
"Заявление Зеленского насторожило": что говорил Путин об Украине на ежегодной пресс-конференцииУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...