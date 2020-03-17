В США смерть от коронавирусной пневмонии забрала жизни почти 90 человек

Число случаев заражения коронавирусом в США приближается к 4,5 тысячам, сейчас известно о 86 летальных исходах.
Об этом передает телеканал CNN.
Согласно его данным, в США насчитывается 4459 случаев заболевания в 49 штатах и округе Колумбия.
По меньшей мере 86 человек, зараженных вирусом, скончались, преимущественно в штатах Вашингтон (48 человек) и Калифорния (11 человек).
Самые высокие показатели заражения коронавирусом – в штате Нью-Йорк (950 человек), за ним следуют штаты Вашингтон (904) и Калифорния (448).
Западная Вирджиния по-прежнему остается единственным штатом США, где сейчас не зафиксировано ни одного случая заболевания.
Напомним, что ранее сообщалось, что американцы в панике скупают оружие и патроны. Продажи винтовок, ружей, пистолетов, револьверов, а также боеприпасов к ним в последние несколько недель взлетели в пять раз.
Также в США на группе добровольцев испытают вакцину от нового коронавируса. Для полной проверки действия и безопасности вакцины понадобится до 18 месяцев. Для тестирования вакцины пригласили 45 молодых, здоровых добровольцев. Для безопасности их личности остаются засекреченными.
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