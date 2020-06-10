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В США снесли и утопили памятник открывателю Америки: видео

10 июня, 13:01

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Толпа повалила статую Христофора Колумба на землю и оттащила в ближайшее озеро

В американском городе Ричмонд, штат Вирджиния, группа протестующих против расизма и полицейской жестокости в отношении чернокожего населения страны снесла и скинула в озеро статую Христофора Колумба.

Как сообщает местный телеканал NBC12, инцидент произошел во время начавшейся мирно демонстрации вечером 9 июня.

Сперва толпа демонстрантов при помощи веревок опрокинула стоявший в местном Берд-парке монумент с постамента, облила его красной краской, подожгла, а потом оттащила к близлежащему озеру и сбросила в воду.

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Любопытно, что ранее в этом месяце губернатор Вирджинии и демократ Ральф Нортэм объявил о решении демонтировать памятник главнокомандующему армией Конфедеративных Штатов Америки генералу Роберту Ли, который тоже вызывал раздражение у протестующих.

А мэр Ричмонда Левар Стоуни собирается пойти еще дальше и снести все памятники героям гражданской войны со стороны рабовладельческого Юга.

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Однако, успеет ли он это сделать, неизвестно – его могут опередить протестующие. Раньше они уже снесли в Ричмонде памятник другому генералу Конфедерации Уильямсу Картеру Уикхему.

Напомним, 26 мая город Миннеаполис охватили протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате грубого задержания белыми полицейскими, которые вскоре перекинулись на многие другие американские города, перерастая в беспорядки, мародерство и грабежи. По данным американских СМИ, количество протестующих с каждым днем растет.

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В итоге четырех полицейских, которые проводили задержание, уволили и предъявили обвинения в непредумышленном убийстве.

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США памятник протест колумб статуя беспорядки Вирджиния

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