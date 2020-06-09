В США снимки гиперзвукового беспилотника Vintage Racer случайно слили в интернет

Вооруженные силы США случайно опубликовали в интернете снимок, который был сделан еще прошлой осенью на конференции Ассоциации армии США, с тайными планами гиперзвукового оружия.

По информации Business Insider, снимок был опубликован на официальной странице министра армии Райана Маккарти в Flickr. На нем министр держит в руках презентационный буклет, на котором написано: "Vintage Racer – обзор системы LWS".

Отмечается, что большинство слов на фото размыты, поэтому их трудно прочитать. Но несколько заголовков говорят: "Гиперзвуковое проникновение", "Выживаемость", "Многоцелевое назначение", "Модульная полезная нагрузка", "Стратегия расходов", а в строке внизу буклета можно прочитать, что речь идет о чем-то с "далеким действием" и "мгновенным проникновением".

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Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что Америка ведет более инновационные разработки в сфере создания гиперзвукового оружия, чем Россия и Китай.

ТакжеСША испытали гиперзвуковые ракетные сани.

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Кроме того, в рамках Программы стратегических систем американские военно-морские силы также приступили к созданию новой гиперзвуковой ракеты, которой будут оснащены ракетные подводные лодки.

Напомним, ранее в 2019 году президент РФ Владимир Путин поручил создать гиперзвуковую ракету наземного базирования средней дальности.

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Гиперзвуковое оружие способно одолеть вражескую противоракетную оборону. Оно может проникнуть в нужную зону, а затем выпустить другие воздушные системы в режиме ожидания. Эти системы могут ударить по различным целям, таким как пусковые установки ракет и радары ПВО.

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