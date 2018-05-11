В США снова произошла стрельба в школе

В пятницу в средней школе Highland High School в Палмдейле, штат Калифорния, произошла стрельба, об говорится в сообщении местной полиции, пишет Huffington Post.

В пятницу утром произошло множество звонков в службу 911 по поводу инцидента в Highland High School. Школа заблокирована, там находится несколько отрядов полиции. Прочие детали происшествия выясняются. В школе учится около 3000 студентов. Департамент Шерифа подтверждает, что в кампусе есть человек с пистолетом.

#BREAKING Sheriff's Department confirms there is a man on campus with a gun at #Highland High in #Palmdale. Reporters are on the way to the scene. pic.twitter.com/vyWx2D5ige — FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) 11 мая 2018 г.

#BREAKING Numerous 911 calls to police about incident at #Highland High School in Palmdale. pic.twitter.com/x4usgAFYuB — FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) 11 мая 2018 г.

Как сообщалось, сегодня в городе Барабинск Новосибирской области ученик на уроке открыл огонь из ружья. В местной прокуратуре рассказали, что во время инцидента ученики стали бежать и пару человек выпрыгнули в окно со второго этажа, получив серьезные травмы.

Напомним, 18 апреля в России школьник напал с ножом на учительницу и одноклассников. Также он ранил себя, затем разлил горючее вещество и поджег. Оказалось, что страдает запоздалым развитием и проходит обучение не по возрасту. Также выяснилось, что нападавший планировал убить 30 человек.