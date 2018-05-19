В США снова произошла стрельба возле школы, есть погибший

В результате инцидента пострадали три женщины, одна из них погибла

В американском штате Джорджия на парковке у школы Mt. Zion High School в округе Клейтон произошла стрельба, в результате которой одна женщина погибла и еще две получили ранения, сообщает телеканал 11alive.

"Власти сообщают, что 21-летняя девушка была доставлена в госпиталь с огнестрельными ранениями ноги, еще одна жертва – беременная женщина, предположительно, была избита во время происшествия, третья женщина в возрасте около 40 лет была убита тремя выстрелами", – говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что к стрельбе возле школы привел спор на парковке, а сам инцидент произошел рядом с общежитием, в котором проживают 1300 школьников.

"По информации полиции округа Клейтон, стрельба произошла после выпускной церемонии в школе, расположенной через дорогу от Mt. Zion High School. Представитель полиции сообщил, что, когда родственники выпускников стали разъезжаться, на переполненной автостоянке возник спор между водителями, который и закончился стрельбой", – отметили журналисты.

Напомним, ранее 17-летний школьник Димитриос Пагуртис устроил стрельбу в школе города Санта-Фе, в штатеТехас, в результате которой погибли 10 человек.

Позже стало известно, что подросток намеревался после нападения покончить с собой. Соответствующие записи были найдены на компьютере и мобильном телефоне парня. Однако после атаки нападающий заявил, что не имел смелости совершить самоубийство, как планировал ранее.

22 апреля прогремели выстрелы в ресторане Waffle House в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси. В результате погибли четыре человека. По данным полиции, злоумышленник во время стрельбы был обнажен.

А 2 марта в США произошла стрельба в Центральном университете штата Мичиган, в результате чего погибли два человека. По предварительной информации, они не были студентами. Подозреваемый – 19-летний Джеймс Эрик Дэвис-младший.