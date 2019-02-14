В США снова стреляли в школе: появились детали
На данный момент злоумышленник задержан, а полиция проводит тщательный осмотр территории учебного заведения
Полиция американского Нью-Мексико расследует инцидент, произошедший утром 14 февраля в пригороде крупнейшего города штата, Альбукерке.
Как сообщает Associted Press, на территории школы "Сью Кливленд" произошла стрельба, однако на данный момент злоумышленник задержан.
В результате случившегося никто не пострадал.
Сотрудники полиции проводят тщательный осмотр территории учебного заведения.
Стоит отметить, что инцидент произошел ровно через год после трагедии в городе Парклэнд, где Николас Круз расстрелял из винтовки учащихся и преподавателей своей бывшей школы Marjory Stoneman Douglas. Жертвами атаки стали 17 человек и еще 15 были ранены.
Напомним, что, спустя несколько месяцев после этого, в одной из средних школ Индианы молодой человек открыл огонь из винтовки в коридоре учебного заведения. В результате случившегося два человека были ранены, а сам стрелок задержан.
Кроме того, аналогичный инцидент произошел осенью – в средней школе города Норт-Лас-Вегас штата Невада произошла стрельба, в результате которой погиб 18-летний парень.
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