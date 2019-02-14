В США снова стреляли в школе: появились детали

На данный момент злоумышленник задержан, а полиция проводит тщательный осмотр территории учебного заведения

Фото: AFP

В США снова стреляли в школе: появились детали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/5b1/657/5c65b1657d2b5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/5b1/657/5c65b1657d2b5.jpg 2019-02-14T20:20:49+02:00 США На данный момент злоумышленник задержан, а полиция проводит тщательный осмотр территории учебного заведения

Полиция американского Нью-Мексико расследует инцидент, произошедший утром 14 февраля в пригороде крупнейшего города штата, Альбукерке.

Как сообщает Associted Press, на территории школы "Сью Кливленд" произошла стрельба, однако на данный момент злоумышленник задержан.

В результате случившегося никто не пострадал.

Сотрудники полиции проводят тщательный осмотр территории учебного заведения.

Стоит отметить, что инцидент произошел ровно через год после трагедии в городе Парклэнд, где Николас Круз расстрелял из винтовки учащихся и преподавателей своей бывшей школы Marjory Stoneman Douglas. Жертвами атаки стали 17 человек и еще 15 были ранены.

Напомним, что, спустя несколько месяцев после этого, в одной из средних школ Индианы молодой человек открыл огонь из винтовки в коридоре учебного заведения. В результате случившегося два человека были ранены, а сам стрелок задержан.

Кроме того, аналогичный инцидент произошел осенью – в средней школе города Норт-Лас-Вегас штата Невада произошла стрельба, в результате которой погиб 18-летний парень.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.