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В США снова жгут машины и закидывают полицию коктейлями Молотова: что случилось

25 августа, 03:28

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Висконсине полицейские применили газ против протестующих

В США в Кеноши (штат Висконсин) вспыхнули массовые протесты после того, как полицейские в воскресенье, 23 августа, несколько раз выстрелили в чернокожего мужчину, который сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает BBC.

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По словам полицейских, 29-летний афроамериканец по имени Джейкоб Блейк был причастен к инциденту, связанному с домашним насилием.

В то же время в сети появилось снятое очевидцем видео, на котором видно, как двое полицейских семь раз стреляют Блейку в спину, когда он пытается сесть в машину.

Как сообщает издание, на протесты против действий полицейских на улицы Кеноши вышли сотни человек. Они направились к городскому управлению полиции, скандируя "Мы не отступим!", поджигая по дороге припаркованные автомобили и бросая коктейли Молотова в полицейских.

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Протесты переросли в беспорядки и полиция применила в ответ слезоточивый газ, власти Кеноши ввели комендантский час, сообщив что здание суда и администрации будут закрыты из-за нанесенного протестующими ущерба.

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Стрельбу в Блейка ужк успел осудить кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, призвав к немедленному полноценному и прозрачному расследованию обстоятельств стрельбы и привлечению виновных к ответственности.

"Этим утром страна вновь просыпается с печалью и гневом из-за того, что еще один чернокожий американец стал жертвой применения чрезмерной силы", – заявил Байден.

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США полиция беспорядки чернокожий афроамериканец
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