В США собака выстрелила из пистолета в своего хозяина

Сегодня, 01:44

Мужчина лежал на диване и играл с псом, пистолет находился в кобуре у него на поясе

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В американском штате Айова Ричард Ремме получил огнестрельное ранение от собственной собаки. Об этом сообщает The Messenger.

Мужчина лежал на диване и играл с псом. Пистолет в этот момент находился в кобуре у него на поясе. Собака каким-то образом смогла снять оружие с предохранителя. Поле этого питомец подпрыгнул и задел спусковой крючок. Оружие выстрелило в не ожидавшего этого мужчину, пуля попала в ногу.

Ранение оказалось незначительным. Местный начальник полиции был крайне удивлен инцидентом. Полиция провела расследование, и пришла к выводу, что выстрел действительно был случайным. Правоохранители не имеют претензий ни к Ремме ни к его псу. 

Ранее супруга работника американского центра спасения животных Шенли Кирк опубликовала в Facebook снимок, на котором запечатлены ее возлюбленный и собака. Мужчина спас пса от верной гибели и сделал "лучшее в мире фото".

Также в Бразильской деревне спасли собаку, которую хотела утащить под воду крупная анакондаХозяин заметил исчезновение пса, он повсюду искал питомца и увидел в реке молодую анаконду, которая душила вырывающуюся собаку.

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