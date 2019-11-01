В США сообщили о росте числа терактов в мире на почве расизма

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Соединенные Штаты Америки отмечают рост числа терактов на почве национализма и расизма. Об этом заявил координатор Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс.

"Мы зарегистрировали в 2018 году рост террористических преступлений на почве расизма и этнической нетерпимости, в том числе в США, где произошло нападение на синагогу в Питтсбурге, — сказал он. — Мы отмечаем тревожный рост. Как и исламистский терроризм, он основан на ненависти и идеологии превосходства".

США, подчеркнул Сейлс, продолжат борьбу со всеми видами терроризма вне зависимости от того, какая идеология за ним стоит. По его словам, американские власти работают с технологическими компаниями для противодействия данным явлениям.

Напомним, что 27 октября 2018 года вооруженный мужчина зашел в здание синагоги в Питтсбурге в штате Пенсильвания (США) и воскликнул: "Все евреи должны умереть". После этого онначал стрелять в собравшихся.

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Мужчиной, совершившим одно из самых кровавых нападений на еврейскую диаспору, оказался 46-летний Роберт Боуэрс.

Злоумышленнику, который открыл огонь в синагоге Tree of Life американского города Питтсбург, в результате чего погибли 11 человек.

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Как сообщалось, генпрокурор США Джефф Сешнс сообщил, что для стрелка будут требовать смертную казнь.

Добавим, что в мире продолжают происходить теракты.

Напомним, ранее в этом месяце талибы напали на управление полиции в афганской провинции Балх, в результате чего погибли по меньшей мере 11 сотрудников полиции.

"Сегодня" также сообщали, что в день проведения президентских выборов в Афганистане произошло 113 нападений боевиков, жертвами которых стали более трех десятков человек. Но движение "Талибан" взяло на себя ответственность только за 64 атаки.

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