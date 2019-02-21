В США сорвали крупный теракт: задержан лейтенант армии
При обысках у подозреваемого обнаружили правоохранительные органы обнаружили целый арсенал оружия: 15
Сотрудники ФБР предотвратили теракт, который мог готовить 49-летний лейтенант Береговой охраны США Кристофер Пол Хессон, сообщает CNN.
Как стало известно 20 февраля, при обысках у него дома в городе Сильвер-Спринг, штат Мэриленд, правоохранительные органы обнаружили целый арсенал оружия: 15 единиц огнестрельного оружия и несколько тысяч патронов.
Самого Хессона задержали еще 15 февраля. Лейтенант еще в 2017 году составил документ, в котором говорилось о его желании "совершить нападения с применением биологического оружия", а также были указаны предполагаемые жертвы атаки: как обычные граждане, так и журналисты и политики, включая спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси.
Согласно судебным документам, вдохновившись атакой норвежского террориста Андерса Брейвика, подозреваемый призывал к "сфокусированному насилию" и созданию "белого" государства.
Следователи также установили, что одним из поисковых запросов Хессона в интернете было "лучшее место в Вашингтоне для встречи с конгрессменом".
Напомним, в октябре американец Стивен Пэддок открыл стрельбу из окна отеля по посетителям музыкального концерта в Лас-Вегасе. Жертвами атаки стали 58 человек и еще более 500 были ранены.
Мы также писали о расстреле посетителей бара Borderline Bar & Grill в городе Таузанд-Окс, штат Калифорния. В результате атаки погибли 13 человек.
Кроме того, сообщалось о стрельбе на турнире по видеоиграм в городе Джексонвилле, штат Флорида, где погибли четыре человека и еще семеро пострадали.
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