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В США сошел с рельсов поезд со взрывоопасными веществами и гранатами

20 июня, 03:42

Всего с рельсов сошло 22 вагона, из одного из них вылилось растительное масло

Фото: facebook.com/elkocountysheriff
Фото: facebook.com/elkocountysheriff.

В американском штате Невада сошел с рельсов поезд, который перевозил боеприпасы и взрывоопасные вещества, сообщает офис шерифа округа Элко.

"Union Pacific Railroad сообщает, что всего с рельсов сошло 22 вагона, из одного из них вылилось растительное масло", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

При этом в первоначальном сообщении правоохранителей говорилось о разливе"опасного вещества".

По данным полиции, белый порошок, выброс которого виден на записи, оказался оксид алюминия.

Как сообщает NBC News, состав также перевозил нитрат аммония, гранаты, боеприпасы и стрелковое оружие.

В полиции уточнили, что вагоны с оружием находились в другом конце состава и не сошли с рельсов.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в американском городе Бостон поезд метро сошел с рельсов. Причиной является авария на одной из линий подземки.

Напомним, ранее поезд сошел с рельсов на линии метро в японском городе Иокогама, расположенном рядом с Токио. В поезде находились около 120 пассажиров. В результате инцидента никто из них не пострадал. ЧП произошло из-за неубранного стрелочного механизма, который используется для перевода технического поезда, проводящего ночные инспекции, с основных рельсов на вспомогательные. Такие технические проверки осуществляются регулярно. Это первый сход с рельсов поезда на "голубой" ветке метро. 


Кроме этого, сообщалось, что в Омской области более 20 грузовых вагонов военного состава, среди которых были пять цистерн с мазутом, перевернулись. Инцидент произошел на Свердловской железной дороге.

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Тег США, поезд, боеприпасы, сошел с рельсов

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