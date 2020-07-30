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В США состоится четвертая за последние 17 лет казнь заключенного: что произошло

30 июля, 03:01

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Мужчина осужден за жестокое убийство бабушки и ее девятилетней внучки

Четвертая за последние 17 лет казнь заключенного, осужденного на федеральном уровне в США, состоится 26 августа в штате Индиана. Соответствующее решение генерального прокурора США Уильяма Барра распространило министерство юстиции, – пишет ТАСС.

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"Генеральный прокурор Уильям Барр поручил Федеральному бюро тюрем перенести казнь Лезмонда Митчелла, федерального заключенного, приговоренного к смертной казни и осужденного 17 лет назад за жестокое убийство бабушки и ее девятилетней внучки. Казнь, которая была изначально запланирована на декабрь прошлого года, теперь должна состояться 26 августа 2020 года в тюрьме в городе Терре-Хот в штате Индиана", — говорится в пресс-релизе.

Преступник многократно подавал апелляции и ходатайства о пересмотре его дела, все они были отклонены.

Напомним, что ранее в США снова третий раз на неделю казнили преступника.

Ранее в этой же тюрьме был казнен другой осужденный на федеральном уровне заключенный — Дэниел Льюис Ли, который обвинялся в убийстве трех человек. Его казнь стала первым за 17 лет приведенным в исполнение смертным приговором для осужденного на федеральном уровне.

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Также власти привели в исполнение смертный приговор Уэсли Айра Перки, который был осужден за ряд преступлений, в том числе за убийство двух человек.

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Высшая мера наказания в стране продолжала применяться в последние годы на уровне властей штатов.

Возобновить смертную казнь ранее также решили и на Шри-Ланке.

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США убийство смертная казнь

Источник: ТАСС

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