Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,97
30,21
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

В США создали комиссию по контролю над модернизацией систем самолетов Boeing 737

Сегодня, 02:50

Комиссия займется рассмотрением результатов модернизации системы MCAS – системы улучшения характеристик маневренности

Фото: AFP
В США создали комиссию по контролю над модернизацией систем самолетов Boeing 737 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e88/102/5c8e881024f50.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e88/102/5c8e881024f50.jpg США Комиссия займется рассмотрением результатов модернизации системы MCAS - системы улучшения характеристик маневренности

Федеральное авиационное управление США объявило о создании совместной комиссии по контролю над модернизацией систем самолетов Boeing 737 MAX ("Боинг-737 макс"). 

Об этом говорится в заявлении ФАУПо его данным, ФАУ в составе контролирующего органа будет сотрудничать с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства), а также международными авиарегуляторами. Комиссия займется рассмотрением результатов модернизации системы — "Система улучшения характеристик маневренности"), сбой в работе которой, как предполагается, привел к крушению эфиопского лайнера Boeing 737 MAX 8.

Ранее авиакомпания Boeing заявила об успешном проведении испытаний обновленного программного обеспечения самолетов 737 MAX 8. По данным агентства Рейтер, изменения были внесены в систему MCAS. В компании уточнили, что в ближайшие недели обновленное ПО представят экспертам ФАУ.

Вопрос об изменениях в системе MCAS привлекает особое внимание в связи с двумя катастрофами самолетов Boeing 737 MAX 8 за последние пять месяцев. 

Авиакатастрофа произошла 10 марта, в результате чего погибли 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 Max 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы.


Это стало вторым крушением американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек.

Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег самолет, Boeing, крушение самолета

Вы сейчас просматриваете новость " В США создали комиссию по контролю над модернизацией систем самолетов Boeing 737". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Boeing потерпел крушение в Эфиопии после столкновения с посторонним объектом – СМИ

Сегодня, 02:19

Из-за столкновения был поврежден датчик угла атаки лайнера

Boeing протестировала новое программное обеспечение модели 737 Max

Сегодня, 01:44

Изменения были внесены в систему улучшения характеристик маневренности

Литовец стал единственным пассажиром Boeing, летевшего в Италию

Вчера, 03:44

Из Вильнюса в Бергамо он летел в компании двух пилотов и пяти бортпроводников

И снова проблемы с Боингами: Singapore Airlines обнаружили поломку двигателей

2 апреля, 14:31

В авиакомпании отметили, что "безопасность – главная задача"

В США планируют проверить обновленное ПО Boeing 737 Max после катастроф

2 апреля, 00:30

Boeing требуется время для дополнительного изучения систем контроля 737 Max

Boeing против Airbus: ВТО встала на сторону Евросоюза

29 марта, 11:28

ЕС получил право на компенсации со стороны американских властей

Мораес заявлен правильно. Украинцы сохранят свои очки

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью

10 российских сериалов, за которые не стыдно

5 секретов родителей, чьи дети редко болеют

Отец троих детей узнал, что бесплоден и отсудил у жены $300 тысяч

Девушка восходящей звезды российского футбола сногсшибательна

Знаменитая певица объявила о беременности в 44 года

Путин серьезно ошибся с Крымом: в России объяснили, что произошло

Бесплатная установка квартирных счетчиков газа: что нужно знать
Загрузка...

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

Вчера, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

2 апреля, 07:29

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

Что ждет украинцев в апреле: надбавки для многодетных и пенсионеров, а также проблемы для тех, кто не подписал декларацию с врачом

1 апреля, 07:38

Дадут денег многодетным, а тем, кто не выбрал врача, придется раскошелиться на анализы

Поменять оператора, но оставить за собой номер: как будет работать новшество мобильной связи

1 апреля, 07:19

Услуга будет бесплатной, но номер нужно верифицировать по владельцу

Конец легенды: во Львове закрылся самый популярный ресторан

Геннадий Кернес делает из Харькова электоральный анклав

Новая девушка Фарфана покорит вас своими перуанскими формами