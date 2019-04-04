В США создали комиссию по контролю над модернизацией систем самолетов Boeing 737

Комиссия займется рассмотрением результатов модернизации системы MCAS – системы улучшения характеристик маневренности

Фото: AFP

В США создали комиссию по контролю над модернизацией систем самолетов Boeing 737 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e88/102/5c8e881024f50.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e88/102/5c8e881024f50.jpg 2019-04-04T02:50:50+03:00 США Комиссия займется рассмотрением результатов модернизации системы MCAS - системы улучшения характеристик маневренности

Федеральное авиационное управление США объявило о создании совместной комиссии по контролю над модернизацией систем самолетов Boeing 737 MAX ("Боинг-737 макс").

Об этом говорится в заявлении ФАУПо его данным, ФАУ в составе контролирующего органа будет сотрудничать с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства), а также международными авиарегуляторами. Комиссия займется рассмотрением результатов модернизации системы — "Система улучшения характеристик маневренности"), сбой в работе которой, как предполагается, привел к крушению эфиопского лайнера Boeing 737 MAX 8.

Ранее авиакомпания Boeing заявила об успешном проведении испытаний обновленного программного обеспечения самолетов 737 MAX 8. По данным агентства Рейтер, изменения были внесены в систему MCAS. В компании уточнили, что в ближайшие недели обновленное ПО представят экспертам ФАУ.

Вопрос об изменениях в системе MCAS привлекает особое внимание в связи с двумя катастрофами самолетов Boeing 737 MAX 8 за последние пять месяцев.

Авиакатастрофа произошла 10 марта, в результате чего погибли 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 Max 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы.

Это стало вторым крушением американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек.

Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии.

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