В США создали комиссию по контролю над модернизацией систем самолетов Boeing 737
Комиссия займется рассмотрением результатов модернизации системы MCAS – системы улучшения характеристик маневренности
Федеральное авиационное управление США объявило о создании совместной комиссии по контролю над модернизацией систем самолетов Boeing 737 MAX ("Боинг-737 макс").
Об этом говорится в заявлении ФАУПо его данным, ФАУ в составе контролирующего органа будет сотрудничать с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства), а также международными авиарегуляторами. Комиссия займется рассмотрением результатов модернизации системы — "Система улучшения характеристик маневренности"), сбой в работе которой, как предполагается, привел к крушению эфиопского лайнера Boeing 737 MAX 8.
Ранее авиакомпания Boeing заявила об успешном проведении испытаний обновленного программного обеспечения самолетов 737 MAX 8. По данным агентства Рейтер, изменения были внесены в систему MCAS. В компании уточнили, что в ближайшие недели обновленное ПО представят экспертам ФАУ.
Вопрос об изменениях в системе MCAS привлекает особое внимание в связи с двумя катастрофами самолетов Boeing 737 MAX 8 за последние пять месяцев.
Авиакатастрофа произошла 10 марта, в результате чего погибли 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 Max 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы.
Это стало вторым крушением американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек.
Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии.
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