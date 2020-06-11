В США создали лекарство, которое не даст заразиться коронавирусом

В США, где продолжаются испытания вакцины от коронавирусной болезни, фармацевтическая компания Regeneron Pharmaceuticals начала испытания препарата для профилактики и лечения COVID-19.

Как сообщает Fox News, средство, названное REGN-COV2, основано на вырабатываемых человеческим организмом антителах против коронавируса. Конкретно – на двух конкретных белках, которые показали самый лучший результат против инфекции.

Вызвавшихся добровольцев поделили на четыре группы: госпитализированные пациенты с COVID-19, не госпитализированные пациенты с симптомами COVID-19, неинфицированные люди из групп с высоким риском заражения и неинфицированные люди, которые находятся в близком контакте с пациентом с COVID-19.

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Сооснователь и главный научный сотрудник Regeneron Джордж Янкопулос сообщил 11 июня, что созданное средство может предотвращать инфицирование, лечить уже заразившихся, а также предотвращать "побег" вируса, что он назвал "важнейшей мерой предосторожности в условиях продолжающейся глобальной пандемии".

При этом средство может оказаться доступным гораздо раньше вакцины.

По словам Янкопулоса, метод "коктейля антител" может гораздо лучше работать для пожилых пациентов и пациентов с ослабленным иммунитетом, которые не всегда хорошо реагируют на вакцины.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в стране более 2 млн доз вакцины от коронавируса готовы к распространению, но если медицинские испытания докажут ее эффективность и безопасность.

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При этом директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи считает, что вакцина может не дать длительной защиты от COVID-19.

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