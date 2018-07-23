В США создали спецподразделение для борьбы с кибератаками РФ

Директор Агентства национальной безопасности США Пол Накасонэ заявил о создании специального подразделения для борьбы с российскими угрозами в киберпространстве. Об этом Накасонэ рассказал на ежегодном форуме по вопросам безопасности в Аспене, пишет Bloomberg.

"Россия имеет большие возможности, на которые мы, безусловно, будем отвечать. Я создал русскую группу – Russia Small Group. Это соответствует тому, что разведывательное сообщество делало после 2016 года, 2017 года", – сказал Накасонэ.

Генерал Накасонэ является директором АНБ и одновременно возглавляет так называемое киберкомандование – подразделение вооруженных сил США, которое занимается военными кибероперациями.

Накасонэ так описал стратегическое взаимодействие с Россией и Китаем: "противники, на которых мы должны сосредоточиться на раннем этапе и в будущем".

Заявление Накасонэ появилась через неделю после сообщений о вмешательстве России в выборы в 2016 году. Президент Дональд Трамп сначала поставил под сомнение выводы американского разведывательного сообщества о том, что Россия вмешалась в выборы, а затем подтвердил эту оценку.

Напомним, 13 июля департамент юстиции США выдвинул обвинения 12 сотрудникам военной разведки РФ за хакерскую деятельность во время президентской избирательной кампании в 2016 году.

Также, президент США Дональд Трамп, который ранее отметил, что США не являются "мишенью для России", заявил, что президента РФ Владимира Путина можно считать персонально ответственным за вмешательство России в американские выборы.