В США стартовал третий этап испытания вакцины от коронавируса: чем он особенный

В Америке продолжают работать „со сверхсветовой скоростью“, чтобы получить вакцину как можно скорее

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов Минздрава США дало разрешение на начало третьего этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса, в которых будут участвовать около 30 тыс. человек. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс, – пишет ТАСС.

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"В 89 центрах на всей территории США начинается третий этап клинических испытаний, в которых будут участвовать до 30 тыс. человек. Мы продолжали работу „со сверхсветовой скоростью", чтобы получить вакцину как можно скорее", – добавил он.

На программу разработки вакцины, напомнил он, Конгресс выделил 10 млрд долларов. "Мы поставили перед собой задачу изготовить сотни миллионов доз вакцины уже к осени, чтобы она была готова к применению в будущем году. Мы сейчас приобретаем около миллиарда шприцев и игл для того, чтобы вакцинировать американцев", – заметил он.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что американская компания Pfizer может оказаться первой, чья вакцина от коронавируса пройдет клинические испытания, после чего власти США получат от компании 100 млн доз.

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Власти США предоставили 1,2 млрд долларов британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Администрация направила на эти же цели 486 млн долларов американской биотехнологической компании Moderna и 456 млн долларов — компании Johnson & Johnson. Созданием вакцины от коронавируса в США также занимаются компании Merck и Novavax.

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Напомним, что Трамп заявил, что США сэкономили годы для разработки вакцины против коронавируса.

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