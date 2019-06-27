Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

В США стартовали первые теледебаты участников предвыборной гонки демократов

27 июня, 04:16

Дебаты проходят в одном из культурных центров Майами в два этапа

Фото: AFP

Первые теледебаты политиков, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года в США, стартовали в среду в Майами (штат Флорида).

Дебаты проходят в одном из культурных центров Майами в два этапа: 10 участников вышли на сцену вечером в среду, еще столько же сразятся вечером в четверг. На каждую дискуссию отводится два часа. У претендентов будет по минуте на то, чтобы ответить на каждый вопрос, а также еще по 30 секунд, чтобы ответить на уточняющие вопросы. Им не предоставят возможности выступить с вступительным словом, однако позволят сделать итоговое заявление. Роль ведущих и модераторов возложена на известных в США журналистов.

Теледебаты представляют собой первый шанс выйти на аудиторию общенационального масштаба, выгодно представить основные положения будущей предвыборной платформы и выделиться среди остальных соперников-демократов. Это позволит повысить уровень поддержки среди потенциальных избирателей и обеспечит более легкий допуск к участию во вторых теледебатах, которые пройдут через месяц в штате Мичиган. Требования к участникам в дальнейшем будут ужесточаться.

Национальный комитет Демократической партии в рамках первичных выборов запланировал 12 теледебатов. Вторые пройдут 30 и 31 июля в Детройте (штат Мичиган), третьи состоятся 12 и 13 сентября, место их проведения пока не уточняется. Четвертые — в октябре текущего года, пятые — в ноябре, шестые — в декабре, оставшиеся шесть — с января по апрель 2020 года.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Напомним, до выборов президента США остается почти год, избирательная кампания в Соединенных Штатах уже началась. Выдвинуты первые кандидаты – пока что на партийные праймериз, и сайт "Сегодня" рассказал о кандидатах на пост президента США.

Также сайт представил возможных кандидатов на президентское кресло от республиканцев.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, США, теледебаты, выборы в США

Вы сейчас просматриваете новость " В США стартовали первые теледебаты участников предвыборной гонки демократов". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп снова идет в президенты: какими будут выборы 2020 года в США

20 июня, 07:00

Рейтинг кандидата от власти ниже главного конкурента от демократов. Но впереди еще год

Трамп за сутки собрал почти 25 млн долларов пожертвований на переизбрание президентом

20 июня, 00:04

Дональд Трамп собрал на свое переизбрание рекордные 24,8 млн долларов менее чем за 24 часа

Трамп официально объявил о начале предвыборной президентской кампании

19 июня, 04:42

Трамп продолжил идеологическую линию, выбранную в прошлой кампании

Байден стал самым популярным кандидатом в президенты США среди демократов

4 июня, 01:27

Байден располагает поддержкой 35% опрошенных избирателей

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Отставка Авакова после убийства ребенка: решение принято

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

Виноваты родители: в деле об убийстве Кирилла поворот

Как и когда сажать картофель в 2019 году

Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес

Тюремная роба для женщин: в сети жестко высмеяли моду «ДНР»

Украина добилась важного успеха с новыми ракетами

Команда Тимошенко: кто вошел в первую пятерку Батькивщины

Скоро у России отберут главное золото Сочи-2014

Через 100 лет раскрыт секрет происхождения Владимира Ленина

Мощный и чистый звук - это все, что тебе надо. Распродажа

Пенсионный вопрос: хватит ли в бюджете денег до конца года

Вчера, 07:51

Эксперты говорят, что пока ситуация не критична, но Украине как воздух нужен ощутимый рост экономики

Месяц с новым президентом: эксперты рассказали о плюсах и минусах Зеленского на посту гаранта

25 июня, 07:38

У гаранта среди достижений называют сдвиг по "Нормандии", а эксперты говорят о решительности

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

24 июня, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

24 июня, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Муж бесследно исчез, а 15 лет спустя ей позвонили в дверь

Зеленский блестяще «заткнул» соратников Порошенко

Лайма Вайкуле о суррогатном материнстве
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь