В США стартовали первые теледебаты участников предвыборной гонки демократов

Дебаты проходят в одном из культурных центров Майами в два этапа

Фото: AFP

Первые теледебаты политиков, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года в США, стартовали в среду в Майами (штат Флорида).

Дебаты проходят в одном из культурных центров Майами в два этапа: 10 участников вышли на сцену вечером в среду, еще столько же сразятся вечером в четверг. На каждую дискуссию отводится два часа. У претендентов будет по минуте на то, чтобы ответить на каждый вопрос, а также еще по 30 секунд, чтобы ответить на уточняющие вопросы. Им не предоставят возможности выступить с вступительным словом, однако позволят сделать итоговое заявление. Роль ведущих и модераторов возложена на известных в США журналистов.

Теледебаты представляют собой первый шанс выйти на аудиторию общенационального масштаба, выгодно представить основные положения будущей предвыборной платформы и выделиться среди остальных соперников-демократов. Это позволит повысить уровень поддержки среди потенциальных избирателей и обеспечит более легкий допуск к участию во вторых теледебатах, которые пройдут через месяц в штате Мичиган. Требования к участникам в дальнейшем будут ужесточаться.

Национальный комитет Демократической партии в рамках первичных выборов запланировал 12 теледебатов. Вторые пройдут 30 и 31 июля в Детройте (штат Мичиган), третьи состоятся 12 и 13 сентября, место их проведения пока не уточняется. Четвертые — в октябре текущего года, пятые — в ноябре, шестые — в декабре, оставшиеся шесть — с января по апрель 2020 года.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Напомним, до выборов президента США остается почти год, избирательная кампания в Соединенных Штатах уже началась. Выдвинуты первые кандидаты – пока что на партийные праймериз, и сайт "Сегодня" рассказал о кандидатах на пост президента США.

Также сайт представил возможных кандидатов на президентское кресло от республиканцев.

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