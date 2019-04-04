В США стартовало расследование попытки проникновения на территорию поместья Трампа

Расследование было начато сразу после инцидента, который произошел 30 марта

Фото: AFP

В США стартовало расследование попытки проникновения на территорию поместья Трампа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/3f1/090/5ca3f1090b5ce.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/3f1/090/5ca3f1090b5ce.jpg 2019-04-04T03:28:28+03:00 США Расследование было начато сразу после инцидента, который произошел 30 марта

Федеральные власти США начали расследование попытки незаконного проникновения женщины, имевшей при себе два паспорта КНР, на территорию загородного поместья президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида. Об этом сообщила газета "Майами геральд" со ссылкой на неназванные источники.

По их информации, расследование было начато сразу после инцидента, который произошел 30 марта. Тогда женщина по имени Чжан Юйцзин, у которой при задержании были обнаружены два паспорта КНР, четыре мобильных телефона, ноутбук, жесткий диск, а также "флеш-накопитель с вредоносным ПО", смогла попасть на территорию Мар-а-Лаго, убедив охрану в том, что она является родственницей одного из членов закрытого одноименного клуба.

В зоне приема она заявила, что прибыла для участия в мероприятии Китайско-американской ассоциации под патронажем ООН, проведение которого в действительности запланировано не было. Позже, при задержании сотрудниками Секретной службы, отвечающей за безопасность первых лиц США, она заявила, что ее "китайский друг по имени Чарльз" велел ей обсудить с кем-либо из "членов семьи Трампа китайско-американские международные экономические отношения".

Газета подчеркивает, что одним из объектов ведущегося расследования является также еще одна китаянка Ли Ян, упоминающаяся в СМИ под именем Синди. Она, якобы, владеет СПА-салоном во Флориде, но при этом, как утверждает издание, связана с проведением мероприятий на территории Мар-а-Лаго, участие в которых предлагает китайским предпринимателям.

Издание подчеркивает, что одним из событий, которые она активно продвигала в китайских социальных сетях, была упомянутая задержанной Чжан Юйцзин встреча Китайско-американской ассоциации. Властям, как уточняет "Майами геральд", предстоит выяснить, есть ли между двумя женщинами прямая связь, наличие которой уже успела категорически отвергнуть Ли Ян.

Задержанной Чжан Юйцзин предъявлены обвинения в даче ложных показаний, а также незаконном проникновении в здание или на территорию с ограниченным доступом. По первому обвинению ей может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет и штраф в размере до 250 тыс. долларов, а по второму — тюремный срок продолжительностью до года и штраф размером 100 тыс. долларов.

Трамп, находившийся 30 марта во Флориде, не присутствовал в поместье в тот момент.

Напомним, в прошлом году в заграждение Белого дома врезался автомобиль. В момент инцидента Трамп принимал в своей резиденции премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла.

Кроме того, полиция задержала мужчину возле Белого дома, который намеревался встретиться с высокопоставленными чиновниками из Пентагона, – у него нашли целый арсенал оружия.

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