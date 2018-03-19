В США столкнулись и сошли с рельсов два товарных поезда

Пожарные пока не могут сказать, какое именно вещество разлилось во время аварии и вызвало пожар

В штате Кентукки в США, где ранее поезд въехал в грузовик с соляной кислотой, столкнулись и сошли с рельсов два товарных поезда, спровоцировав пожар и эвакуацию местных жителей в районе аварии. Об этом сообщает USA Today.

По данным местных властей, в результате инцидента пострадали 4 человека. В качестве приютов для экстренной помощи использовали школы. На место также прибыли представители Красного Креста. Как только угроза исчезла, людям разрешили вернуться домой.

Пожарные пока не могут сказать, какое именно вещество разлилось во время аварии и вызвало пожар. Обстоятельства аварии выясняют.

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Ранее в округе Вайоминг в США товарный поезд загорелся после схода с рельсов.

Напомним, недавно в штате Южная Каролина на юго-востоке США пассажирский поезд столкнулся с товарным составом. В результате аварии погибли минимум два человека.

Ранее поезд с пассажирами сошел с рельсов в метрополитене Вашингтона. Пассажиры выложили фотографии инцидента в социальные сети, на которых видно застрявший поезд, спасателей, а также людей, идущих вдоль туннеля.