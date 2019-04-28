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В США строительный кран раздавил четырех человек

28 апреля, 04:01

Среди погибших – два оператора крана, а также два человека, находившиеся в этот момент в своих автомобилях

Фото: The Seattle Times
Фото: The Seattle Times.

Четверо людей погибли, еще несколько оказались в больнице из-за падения строительного крана в американском городе Сиэтл, штат Вашингтон.

Инцидент произошел около 15:30 по местному времени, сообщает издание The Seattle Times.

"Четверо людей погибли перед тем, как пожарные Сиэтла добрались до места инцидента на перекрестке Фервью авеню и Мерсер стрит", – сообщил представитель пожарного департамента Лэнс Гарланд.

Среди погибших – два оператора крана, а также два человека, находившиеся в этот момент в своих автомобилях. Еще четверо человек получили ранения, в том числе, один человек в тяжелом состоянии, а также мать и ребенок, состояние которых оценивается как удовлетворительное. Все они доставлены в больницу. Еще одному человеку была оказана медицинская помощь на месте.

Сообщается также о серьезных повреждениях здания, которое зацепил кран.

Обстоятельства аварии на строительстве выясняются.

Ранее в Харькове на одном из предприятий произошла трагедия. С крана сорвалась кабина автомобиля и раздавила мужчину

В Нововолынске на заводе железобетонных изделий погиб 46-летний местный житель. Как оказалось, с мостового крана оторвалась и упала на людей грузовая тележка, к которой прикреплена бадья для бетона.

А в Луцке строительный кран повалило порывом сильного ветра.


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Тег США, жертвы, строительный кран, сиэтл

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