В США строительный кран раздавил четырех человек

Среди погибших – два оператора крана, а также два человека, находившиеся в этот момент в своих автомобилях

Фото: The Seattle Times.

Четверо людей погибли, еще несколько оказались в больнице из-за падения строительного крана в американском городе Сиэтл, штат Вашингтон.

Инцидент произошел около 15:30 по местному времени, сообщает издание The Seattle Times.

"Четверо людей погибли перед тем, как пожарные Сиэтла добрались до места инцидента на перекрестке Фервью авеню и Мерсер стрит", – сообщил представитель пожарного департамента Лэнс Гарланд.

Среди погибших – два оператора крана, а также два человека, находившиеся в этот момент в своих автомобилях. Еще четверо человек получили ранения, в том числе, один человек в тяжелом состоянии, а также мать и ребенок, состояние которых оценивается как удовлетворительное. Все они доставлены в больницу. Еще одному человеку была оказана медицинская помощь на месте.

Сообщается также о серьезных повреждениях здания, которое зацепил кран.

Обстоятельства аварии на строительстве выясняются.

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