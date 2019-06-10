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В США строительный кран упал на жилой дом: погибла женщина

10 июня, 08:08

Еще шесть человек получили ранения

Фото: USA News, Twitter
Фото: USA News, Twitter.

В американском городе Даллас в штате Техас на пятиэтажный многоквартирный дом упал строительный кран. Один человек погиб и по меньшей мере шесть получили ранения, сообщают местные СМИ.

Как рассказал представитель пожарной службы города Джейсон Эванс, из-за инцидента погибла женщина, находившаяся внутри здания. Двое из пострадавших находятся в критическом состоянии, состояние троих оценивается как тяжелое, еще один человек получил незначительные травмы.

Инцидент произошел после того, как Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение о сильной грозе, надвигающейся на город, а также ветрах до 113 км/час. На данный момент точная причина падения крана неизвестна, но есть большая вероятность, что ветер сыграл определенную роль в обрушении.

Напомним, не так давно на Багамских острова на один из крупнейших лайнеров в мире рухнул подъемный кран. В результате ЧП пострадали не менее восьми человек, однако, как утверждает судовладелец, на данный момент их жизням ничего не угрожает.

А в Харькове на одном из предприятий произошла трагедия. С крана сорвалась кабина автомобиля и раздавила мужчину. Как выяснили правоохранители, кабина с крана упала из-за несоблюдения норм на предприятии. 

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Тег США, дом, падение, кран, техас, пострадавшие, погибший

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Источник:

Интерфакс-Украина

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