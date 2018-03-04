В США студентки выменяли обнаженные фото на щенка

Сегодня, 05:24

Многие пользователи удивились истории первокурсниц и в первую очередь их доверчивости

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Четыре первокурсницы из Техаса выменяли обнаженные фотографии на щенка хаски. Причем на отправленных ими снимках были запечатлены не они, а другая девушка, у которой они получили разрешение на отправку ее интимных снимков.

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- Парень предложил мне заплатить ему за малыша хаски с помощью обнаженки. Стоит ли мне это сделать?
- Я отправляю свою.
- Божечки, да, отправляй обнаженку.
- Божечки, подождите. Одна девочка прислала мне обнаженку. Мы можем использовать ее. Она даже отправила видео.
- Даааа.
- Не спрашивайте, как я их достала, но если честно, я была пьяной.

Многие пользователи удивились истории первокурсниц и в первую очередь их доверчивости. Некоторые заметили, что если бы девушки не получили согласие владелицы оригинальных снимков, то нарушили бы закон Техаса.

Но большинство людей, узнавших об истории через Твиттер, посмеялись над ней и в целом оценили позитивно.

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Напомним, мужчина избил медведя голыми руками за то, что тот напал на его щенка.

Кроме этого, было опубликовано видео, на котором собака встречает своего смертельно больного хозяина.

Также смотрите, как собака спасла щенков и стала звездой интернета.
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Источник:

TJ.ru

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