В США суд обязал бывшего советника Трампа дать показания Конгрессу

Конгресс США / Фото: AFP

Федеральный судья постановил, что бывший советник Белого дома Дон Макган обязан в соответствии с повесткой Палаты представителей дать показания в Конгрессе в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNN.

"Каким бы занятым или важным ни был помощник президента, и какова бы ни была его близость к чувствительным вопросам внутренней и национальной безопасности, президент не имеет права ограждать его или ее от действий, исполнения которых требует закон", – говорится в постановлении судьи Кетанджи Браун Джексон.

Телеканал отмечает, что минюст США, вероятно, обжалует решение суда.

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Ранее судебный комитет Палаты представителей США обратился в суд с просьбой обязать бывшего советника Белого дома Макгана дать показания о предполагаемых попытках президента Дональда Трампа воспрепятствовать расследованию вмешательства России в выборы 2016 года.

Макган фигурирует в отчете Мюллера, представленном в апреле. Демократы считают, что он может стать ключевым свидетелем против Трампа.

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Изначально бывший советник утверждал на допросах следователей команды Мюллера, что Трамп неоднократно требовал отставки спецпрокурора, однако позднее отказался от этих показаний.

Если бы Макган явился для дачи показаний, он все еще мог бы отказаться отвечать на вопросы, ссылаясь на привилегию представителя исполнительной власти.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Но, несмотря на то, что и в Киеве, и в Вашингтоне факт давления отрицали, нижняя палата Конгресса все же инициировала процедуру импичмента.

В то же время вспыхнул скандал и с заморозкой военной помощи Украине, что посчитали давлением на руководство Украины. На закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

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