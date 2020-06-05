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В США суд определил залог в размере 750 тысяч долларов троим полицейских, задерживавших Джорджа Флойда

5 июня, 03:12

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Трое бывших полицейских — Джей-Александер Кьюн, Томас Лейн и Ту Тао — впервые предстали перед судом

Залог в размере 750 тысяч долларов установлен за каждого из троих бывших полицейских, участвовавших в задержании афроамериканца Джорджа Флойда, умершего впоследствии в одной из больниц Миннеаполиса (штат Миннесота – Ред). Об этом сообщило агентство Associated Press.

Трое бывших полицейских — Джей-Александер Кьюн, Томас Лейн и Ту Тао — впервые предстали перед судом после того, как в среду им были предъявлены обвинения в пособничестве и подстрекательстве к убийству и непредумышленному убийству второй степени. Судья по округу Хеннепин Пол Скоджин назначил дату следующих слушаний на 29 июня.

Речь идет лишь о троих полицейских, участвовавших в задержании Флойда. Бывшему сотруднику полиции Дереку Шовину, применившему удушающий прием против афроамериканца, предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.

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Напомним, что в ряде штатов в последние дни проходят массовые протесты и беспорядки после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая удушающий прием, после чего он умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается Национальная гвардия США.

Ранее главный американский инфекционист призвал участников протестов сдать тест на коронавирус.

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США суд протесты полиция

Источник: ТАСС

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