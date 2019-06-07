В США суд приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы за похищение собственных детей

Заседание продолжалось почти четыре часа

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Суд города Уичито, что в штате Канзас, приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения за похищение и вывоз собственных детей за пределы США, а также по статье "Вымогательство".

"Приговор объявлен — это 84 месяца тюремного заключения, три года пребывания под надзором (после освобождения —ред), а также штраф, компенсация ущерба в размере 18 тысяч 100 долларов и дополнительный сбор в 300 долларов", — сказал сотрудник судебного аппарата.

Приговор огласил федеральный окружной судья Эрик Мелгрен. Заседание продолжалось почти четыре часа.

Ранее суд присяжных Уичито признал Осипову виновной в вывозе детей за пределы США, а также по двум пунктам статьи "Вымогательство международного масштаба, связанное с похищением людей". 38-летняя Богдана Осипова находится под арестом в США с сентября 2017 года по иску бывшего супруга, отца двух младших ее детей, бывшего военнослужащего США Браена Мобли.

У Осиповой, имеющей гражданство РФ и США, трое несовершеннолетних детей, в том числе младшие дочери от брака с Мобли. Американские власти обвиняют Осипову в том, что в 2014 году она, будучи беременной, вывезла с территории Соединенных Штатов в Россию старшую дочь без согласования с супругом, с которым уже был начат бракоразводный процесс. Младшая девочка появилась на свет в том же году на территории РФ, после чего супруги развелись. Суд в США принял решение, что оба ребенка должны жить со своим отцом, тогда как по решению российского суда место жительства девочек определено в России, а отцу назначена выплата алиментов.

26 сентября 2017 года Осипова приехала в Уичито, чтобы решить вопрос опеки над совместными с Мобли детьми. Она подала исковое заявление в семейный суд города, так как была не согласна с передачей полной опеки отцу. Суд принял документы и назначил дату слушаний, однако через два дня сотрудники ФБР задержали россиянку в рамках возбужденного по иску бывшего супруга уголовного дела.

Ранее мы писали, что днем 15 февраля и в ночь на 16 февраля, украинские пограничники зафиксировали два случая, когда детей пытались незаконной вывезти за границу. ​​Вывезти детей пытались их мамы, которые для проверки документов на детей 2 и 4 лет, предоставили пограничникам поручения на их выезд за границу с признаками подделки.

Напомним, с 29 августа 2018 года в Украине вступили в силу новые правила выезда детей за границу без согласия одного из родителей. Согласно новым правилам, родитель, который вывозит ребенка, должен оповестить о поездке другого родителя заказным письмом. В письме должна быть указана цель поездки, место и продолжительность.

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