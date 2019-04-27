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В США суд приговорил "российскую шпионку" Бутину к 18 месяцам лишения свободы

27 апреля, 06:48

Суд не стал учитывать девяти месяцев, которая Бутина уже провела в заключении

Фото: REUTERS
Фото: REUTERS.

Суд в Вашингтоне приговорил арестованную в США "российскую шпионку" Марию Бутину к 18 месяцам лишения свободы.

"Я считаю, что Бутина должна быть приговорена к 18 месяцам тюремного заключения", — отметила председательствующая на этом процессе судья Таня Чаткэн.

Таким образом она не стала следовать рекомендациям адвокатов находящейся в заключении уже 9 месяцев Бутиной, которые настаивали на сроке заключения, равному уже отбытому росиянкой под стражей, и удовлетворила просьбу прокуратуры.

Мария Бутина, приговоренная судом США к 18 месяцам заключения, не планирует подавать апелляцию на судебное решение. Об этом сообщил отец россиянки Валерий Бутин.

Ранее адвокат Роберт Дрисколл сообщал, что защита изучит возможность подачи апелляции, но не возлагает на это больших надежд: в связи с заключенной сделкой со следствием "право подачи апелляции ограничено". Юрист отмечал, что надеется на возвращение Бутиной в Россию осенью этого года.

Ранее адвокаты Бутиной попросили суд исключить из дела экспертную оценку и показания экс-работника ФБР, утверждавшего, что Бутина действовала "от лица российских властей". По их словам, в этих материалах, составленных "в последнюю минуту", содержится "совершенна новая теория шпионской деятельности, которая никогда не выдвигалась в качестве обвинения, никогда не пояснялась жюри присяжных, никогда не предавалась гласности и даже никогда не обсуждалась напрямую с Марией". По мнению адвокатов, рекомендация прокуратуры приговорить Бутину к 18 месяцам тюремного заключениям основывается именно на этой неверной теории. В случае отказа в ходатайстве защита возражала "против любой задержки в вынесении приговора", оглашение которого запланировано на пятницу, 26 апреля.

Ранее американская прокуратура порекомендовала суду приговорить россиянку к 18 месяцам тюремного заключения. В свою очередь защита Бутиной настаивала на вынесении ей приговора к сроку заключения, не превышающему уже отбытый. Теперь окончательное решение будет зависеть от председательствующей на процессе судьи Тани Чаткэн. Вынесение приговора Бутиной, которая находится в заключении уже 9 месяцев, назначено на 26 апреля.

Ей инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Американские спецслужбы утверждали, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США агентом иностранного государства. Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года — в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

Напомним, ранее Бутина подписала со следствием соглашение о частичном признании вины, в котором говорится о ее "стремлении установить неофициальные линии связи с американцами, которые имеют власть и влияние на политику США", а Эриксон помог ей с этим, используя свои связи в Национальной стрелковой ассоциацией. 

Кроме того, сообщалось, что Минюст США направил запрос в федеральный суд о депортации россиянки после вынесения ей приговора и выхода на свободу

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Источник:

ТАСС

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