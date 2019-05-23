В США суд решил, что банки могут озвучить информацию о финансах Трампа

Противостояние Трампа и Конгресса в США продолжается

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В США суд отклонил иск президента США Дональда Трампа, членов его семьи и группы компаний Trump Organization. Они просили наделить германский Deutsche Bank и другие банки правом не передавать Конгрессу информацию об их финансах. Об этом сообщила газета The New York Times.

В среду в суде состоялось слушание при участии истцов и представителей двух комитетов нижней палаты Конгресса США. Сулля считает, что Трамп, члены его семьи и Trump Organization вряд ли добьются своего в случае повторного судебного разбирательства по данному вопросу.

Иск был нацелен на то, чтобы заблокировать исполнение повесток, направленных финансовым учреждениям из спецкомитета по разведке и комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса. В обоих комитетах председательствуют демократы — Адам Шифф и Максин Уотерс.

Напомним, что Комитет по вопросам надзора Палаты представителей требует финансовые документы Трампа для того, чтобы определить, имели ли место конфликты интересов и нарушения закона, когда президент не отстранился от своего бизнеса. В Белом доме заявляют, что комитет превышает конституционные полномочия, предоставленные Конгрессу.

Как сообщалось, спор между сторонами перерос в судебное противостояние. В понедельник судья окружного суда Вашингтона Амит Мехта вынес решение на 42 страницах, в котором обязал бухгалтерскую фирму Mazars передать Конгрессу имеющиеся у нее финансовые отчеты Дональда Трампа за предыдущие периоды. Судья обосновал свое решение в частности тем, что Конституция, которая позволяет Конгрессу осуществить импичмент президента, не может лишить законодателей полномочий проводить расследование относительно деятельности человека, который возглавляет Белый дом.

Напомним, суд не запретил демократам требовать налоговые декларации Трампа. Юристы пытались убедить суд, что демократы стремятся нанести Трампу политический урон.

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский, который принес присягу и вступил в должность, обнародовал декларацию о доходах за 2018 год. Электронная декларация размещена на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

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