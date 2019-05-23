Сделать стартовой
26,11
29,14
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

В США суд решил, что банки могут озвучить информацию о финансах Трампа

23 мая, 01:34

Противостояние Трампа и Конгресса в США продолжается

Фото: AFP

В США суд отклонил иск президента США Дональда Трампа, членов его семьи и группы компаний Trump Organization. Они просили наделить германский Deutsche Bank и другие банки правом не передавать Конгрессу информацию об их финансах. Об этом сообщила газета The New York Times.

В среду в суде состоялось слушание при участии истцов и представителей двух комитетов нижней палаты Конгресса США. Сулля считает, что Трамп, члены его семьи и Trump Organization вряд ли добьются своего в случае повторного судебного разбирательства по данному вопросу.

Иск был нацелен на то, чтобы заблокировать исполнение повесток, направленных финансовым учреждениям из спецкомитета по разведке и комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса. В обоих комитетах председательствуют демократы — Адам Шифф и Максин Уотерс.

Напомним, что Комитет по вопросам надзора Палаты представителей требует финансовые документы Трампа для того, чтобы определить, имели ли место конфликты интересов и нарушения закона, когда президент не отстранился от своего бизнеса. В Белом доме заявляют, что комитет превышает конституционные полномочия, предоставленные Конгрессу.

Как сообщалось, спор между сторонами перерос в судебное противостояние. В понедельник судья окружного суда Вашингтона Амит Мехта вынес решение на 42 страницах, в котором обязал бухгалтерскую фирму Mazars передать Конгрессу имеющиеся у нее финансовые отчеты Дональда Трампа за предыдущие периоды. Судья обосновал свое решение в частности тем, что Конституция, которая позволяет Конгрессу осуществить импичмент президента, не может лишить законодателей полномочий проводить расследование относительно деятельности человека, который возглавляет Белый дом.

Напомним, суд не запретил демократам требовать налоговые декларации Трампа. Юристы пытались убедить суд, что демократы стремятся нанести Трампу политический урон.

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский, который принес присягу и вступил в должность, обнародовал декларацию о доходах за 2018 год. Электронная декларация размещена на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег налоги, США, президент, суд, банки, декларация, Трамп

Вы сейчас просматриваете новость " В США суд решил, что банки могут озвучить информацию о финансах Трампа". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп обжаловал решение суда раскрыть его финансовые отчеты

21 мая, 21:37

Спор между сторонами перерос в судебное противостояние

Суд не запретил демократам требовать налоговые декларации Трампа

21 мая, 05:17

Юристы пытались убедить суд, что демократы стремятся нанести Трампу политический урон

Астролог рассказал, как Зеленский удивит украинцев

У Зеленского рассказали, что ждет «монополию Ахметова»

Ученые назвали овощ для снижения давления

Диетолог рассказала, стоит ли есть сало

Энергетика черного цвета – носить или нет?

На "сэкономленные" для военных деньги Аллеров купил жилье

В Украине снизили цены на газ для населения

Ученые раскрыли одну из загадок гения Леонардо да Винчи

Подан новый проект постановления с датой инаугурации Зеленского

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым повезет в 2019 году

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

А вы видели жену Владимира Соловьева: только взгляните на нее

Невыгодная привычка: курильщикам придется платить за сигареты больше 100 грн

Вчера, 07:38

В июле ставку акциза на табачные изделия поднимут второй раз за год

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

Вчера, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Что не попало в телекартинку: репортаж с инаугурации президента Зеленского

21 мая, 07:51

"Речь – трогательная. Настроение – обнадеживающее"

"Люди Порошенко" в "команде Зеленского", или Тонкости президентских назначений

20 мая, 07:51

Устройство государственной власти не предполагает одномоментный "сброс настроек". Зеленскому придется работать с чиновниками, назначенными Порошенко

Кардиологи изменили нормы артериального давления

Зеркаль отказалась от должности замглавы АП - СМИ

Диетолог назвала самый полезный суп
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь