В США судят 10-летнюю девочку, забившую ногами полугодовалое дитя

Трагедия случилась в центра присмотра за детьми в дневное время, когда воспитательница повела группу на прогулку

Суд американского штате Висконсин рассматривает дело о жутком убийстве, которое произошло в городе Чиппева Фолс, где 10-летняя воспитанница центра присмотра за детьми в дневное время забила ногами шестимесячного ребенка.

Как пишет Star Tribune, инцидент произошел 30 октября. По словам воспитательницы, когда младенец заснул, она вывела остальных детей на прогулку, но скоро старшая девочка попросилась обратно.

Когда вся группа вернулась, малыш лежал на полу, истекая кровью. Воспитательница вызвала "скорую помощь", но 1 ноября ребенок скончался от многочисленных переломов черепа.

На допросе девочка созналась в содеянном. По версии следствия, достав ребенка из кроватки, она его случайно уронила, после чего тот ударился и начал рыдать. В панике подсудимая стала топтать ногами голову малыша, чтобы он замолчал.

Стоит отметить, что на момент случившегося она два месяца жила в приемной семье, которая управляла детским садом, где случилась трагедия.

Имя обвиняемой или причину, по которой ее родителей лишили прав, не сообщают.

Судья вынес ребенку-убийце ограничительную меру в виде содержания под стражей и назначил за нее залог в размере 50 тыс. долларов.

Напомним, в Майами семилетний мальчик избил ногами свою учительницу, которая сделала ему замечание из-за поведения в столовой.

Крмое того, два года назад четырехлетний сын выстрелил матери в спину, когда она вела автомобиль.