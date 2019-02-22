В США сыновьям наркобарона Коротышки заочно предъявили обвинения в наркоторговле

Оба сына в настоящий момент проживают на территории Мексики

Хоакин Гусман под стражей. Фото: AFP

В США сыновьям наркобарона Коротышки заочно предъявили обвинения в наркоторговле //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/f3b/511/5c6f3b511044d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/f3b/511/5c6f3b511044d.jpg 2019-02-22T02:02:55+02:00 США Оба сына в настоящий момент проживают на территории Мексики

Власти США заочно предъявили обвинение в распространении наркотиков с целью налаживания их поставок в эту страну сыновьям бывшего главаря наркокартеля "Синалоа" Хоакина Гусмана, ожидающего приговора американского суда. Об этом сообщила в четверг прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк.

"34-летний Хоакин Гусман Лопес и 28-летний Овидио Гусман Лопес обвиняются по одному пункту. Им инкриминируется то, что они с апреля 2008 года по апрель 2018 года претворяли в жизнь сговор по распространению кокаина, метилового амфетамина и марихуаны из Мексики для импорта в Соединенные Штаты", — говорится в сообщении прокуратуры.

Власти США пока не уточняют, какое наказание грозит сыновьям бывшего наркобарона в случае признания их виновными. Оба в настоящий момент проживают на территории Мексики, уточнила прокуратура. Дело поручено окружному судье Рудольфу Контрерасу.

Жюри присяжных в Нью-Йорке ранее в феврале признало бывшего главаря наркокартеля "Синалоа" по всем пунктам обвинения. Огласить меру наказания планируется 25 июня. Гусману может грозить пожизненное заключение.

61-летний Гусман, известный под прозвищем Коротышка, был экстрадирован в США из Мексики по запросу американских властей в январе 2017 года. Слушания по существу дела бывшего главаря наркокартеля "Синалоа" начались 13 ноября прошлого года. Вердикт по данному делу выносило жюри присяжных, членам которого обеспечена анонимность из-за возможных угроз и запугивания со стороны находящихся на свободе сообщников Гусмана и членов "Синалоа".

Американские присяжные возложили на Хоакина Гусмана ответственность за деятельность наркокартеля "Синалоа" и убийства:

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